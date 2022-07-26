光泉鮮奶明起喊漲！超商先調價 最高達9.4%

鮮奶要漲價了！今（26）日媒體傳出光泉鮮乳將調整價格，光泉董事長汪林祥隨後也證實，鮮乳確實會調漲價格，但調漲的品項、價格仍在協調評估中。但已有超商業者表示，明日起光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品將調整售價，漲幅約7至9%。

今年中旬起就已陸續傳出鮮奶漲價的訊息，今有媒體爆料，超商門市收到通知，要求更換貨架上的價格卡，其中，漲幅最高是光泉乳香世家1/2加侖鮮乳（1857ml）將由原本的180元調漲至197元，漲幅約9.4%。味全旗下林鳳營鮮乳、萬丹鮮乳等品項，通路商也已悄悄調整售價，漲幅約4%至7%。

記者去電，光泉鮮乳回覆表示，確實有漲價計畫，但確切調漲的時間、品項與漲價幅度，在每個通路都不同。目前媒體登載的超商表格、只是單一通路的狀況，目前還在跟各通路協調。

據了解，媒體刊載的這張「超商內部通知圖表」，光泉漲價的15個品項中，以乳香世家低脂、全脂1／2加侖鮮乳，價格從180元升到197元，漲幅最高。有關漲價訊息，其他鮮乳品牌多回應「目前無此規畫」，味全則回覆「尚在擬定」。