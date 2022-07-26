簡嫚書穿愛牌Marimekko秋冬新印花 女兒只愛Elsa不買單

「Marimekko讓人有豐富生命力、歲月靜好的感受，」女星簡嫚書在Marimekko 2022秋冬發表會上表示，自己從高中的時候開始對這個芬蘭印花品牌留下深刻印象，到後來開始購入咖啡杯盤組至今，家中收藏各種不同印花圖案的服飾、家用品、購物袋等，讓美的藝術走入生活。她出席今（7月26）日於台北舉辦的秋冬新品發表會，身穿由Maija Isola創作的全新「煎餅草莓醬」（Pannukakkua ja mansikkahilloa）印花洋裝，笑說完全呼應她自己「穩重又童趣俏皮的個性。」雖然有一雙可愛的女兒，但她並沒打算把心愛的Marimekko傳給現在很熱衷穿紗裙當公主的女兒，「想自己一直穿很久！」

Marimekko今日所發表的2022秋冬新品，包括以「人際互動」（Human interaction）為主題的早秋系列，是首次和法國藝術家Virginie Hucher合作，系列共三款洋裝、一件上衣、一條裙子，以Art to wear設計理念發展出大型抽象色塊設計，透過人文角度將繪畫和雕塑作品重現於服飾上。