簡嫚書穿愛牌Marimekko秋冬新印花 女兒只愛Elsa不買單
「Marimekko讓人有豐富生命力、歲月靜好的感受，」女星簡嫚書在Marimekko 2022秋冬發表會上表示，自己從高中的時候開始對這個芬蘭印花品牌留下深刻印象，到後來開始購入咖啡杯盤組至今，家中收藏各種不同印花圖案的服飾、家用品、購物袋等，讓美的藝術走入生活。她出席今（7月26）日於台北舉辦的秋冬新品發表會，身穿由Maija Isola創作的全新「煎餅草莓醬」（Pannukakkua ja mansikkahilloa）印花洋裝，笑說完全呼應她自己「穩重又童趣俏皮的個性。」雖然有一雙可愛的女兒，但她並沒打算把心愛的Marimekko傳給現在很熱衷穿紗裙當公主的女兒，「想自己一直穿很久！」
Marimekko今日所發表的2022秋冬新品，包括以「人際互動」（Human interaction）為主題的早秋系列，是首次和法國藝術家Virginie Hucher合作，系列共三款洋裝、一件上衣、一條裙子，以Art to wear設計理念發展出大型抽象色塊設計，透過人文角度將繪畫和雕塑作品重現於服飾上。
秋冬部分則是由創造出經典罌粟花印花的Marimekko招牌設計師Maija Isola一手打造全新印花系列新傳統（New Traditions）為主題。服裝的線條以「直筒」、「A-Line」、「漏斗」三大經典輪廓結合新舊印花，「層疊印花敘事」（Layers of tales）強調標誌性印花及層疊趣味，運用比例、輪廓、搶眼色塊結合層次搭配，並首次採用環保回收材料。創新的「煎餅草莓醬」圖騰，以沈穩的大地色調演繹童趣樸拙的筆觸，部分單品更搭配金色的甜瓜印花（Melooni）鈕扣，為舒適的生活注入美學品味。
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