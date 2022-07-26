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田馥甄第10度代言CITIZEN 戴新表拍廣告意外曝光私人日常

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
今年CITIZEN全新電視廣告，能看到田馥甄以一身米白優雅現身，搭配台灣25周年限定表款，在陽光灑落的房間中，盡情享受美好的一天。圖／CITIZEN提供
今年CITIZEN全新電視廣告，能看到田馥甄以一身米白優雅現身，搭配台灣25周年限定表款，在陽光灑落的房間中，盡情享受美好的一天。圖／CITIZEN提供

時間既看不見也摸不著，卻深深的影響了每一個人，而鐘表的存在，就是讓你我知道，這個片刻即是永恆的過去。十年只是一個數字，卻也代表了歌手田馥甄成為CITIZEN女表代言人的時間緯度，她與品牌之間的互相扶持與影響，形成經度，因此才讓3,650天後的此刻顯得有意義。

從2012年開始擔任CITIZEN女表代言人，至今10年，放眼華語樂壇，這樣的例子相當罕見。成功地讓消費者串連起田馥甄和品牌要傳達的都會女性印象，就如同今年全新電視廣告曝光後，她說「CITIZEN 對我來說已不僅僅是一個品牌，是我優雅自信的最佳配件！」。而且年年訴求都不同，但田馥甄依舊能夠精準詮釋，從「每一刻都是新的開始」，到今年的「把日子，過成想要的樣子」，都凸顯了女性也隨著時代改變，希冀呈現多元樣貌，更可以說這系列的廣告，就是反映出這十年社會變化縮影。

就如同今年全新電視廣告，能看到田馥甄以一身米白優雅現身，搭配台灣25周年限定表款，在陽光灑落的房間中，盡情享受美好的一天，展現女神私下生活的優雅愜意。在拍攝現場田馥甄更脫口而出「今天幾乎就是我日常生活的完美複製，有微風吹拂、咖啡飄香，這支廣告就是我的生活時光」，正好呼應了「把日子，過成想要的樣子」的理念。而田馥甄搶先上手演繹的25周年限定腕表，則是今年初推出的「韶光」系列延續款，設計繼承了戒環滾邊，搭配上立體羅馬時標，但改以大表徑呈現。特別是新色粉蝶貝表盤，在陽光下更能折射出多變的色澤，讓田馥甄也著迷，直呼「面盤設計很浪漫」。

不僅有25周年限定表款，CITIZEN還一同呈現全新水耀光光動能亞洲限定腕表，從水的型態發想，透過漸層粉紅表面搭配水滴造型時標，呈現水波輕柔的動態形象。表殼飾以CITIZEN獨有的Sakura pink櫻花粉紅金，加上細緻且配戴服貼的米蘭鍊帶，增添雅致氣息。

CITIZEN xC系列EW2635-54W光動能腕表，精鋼表殼與表鍊皆鍍Sakura pink櫻花粉紅金，15,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列EW2635-54W光動能腕表，精鋼表殼與表鍊皆鍍Sakura pink櫻花粉紅金，15,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN xC系列台灣25周年限定CB1109-52W光動能腕表，鈦金屬表殼與表鍊皆鍍Sakura pink櫻花粉紅金，全台限量1,500只，30,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN xC系列台灣25周年限定CB1109-52W光動能腕表，鈦金屬表殼與表鍊皆鍍Sakura pink櫻花粉紅金，全台限量1,500只，30,900元。圖／CITIZEN提供

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