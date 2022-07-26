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演出現場成「醉漢」？ 充滿驚喜的音樂會 下一站前往高雄

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「最好玩的音樂會」本年度的巡演還加入了TASO台灣藝術家交響樂團，舞台上熱鬧氣氛更勝往年。圖／聯合數位文創提供
「最好玩的音樂會」本年度的巡演還加入了TASO台灣藝術家交響樂團，舞台上熱鬧氣氛更勝往年。圖／聯合數位文創提供

「最好玩的音樂會」聲聲不息七月十六日結束了台南巡迴首站的演出，無俚頭的音樂會更像是一場親子的音樂遊樂園，本年度的巡演還加入了TASO台灣藝術家交響樂團，舞台上熱鬧氣氛更勝往年，讓現場大人小孩都讚嘆「太好玩了！」下一站演出即將在九月於高雄開演，鼓勵家長帶孩子來體驗。

呂景民老師在演出現場成了醉漢？今年度升級為2.0版本的「聲聲不息」音樂會，保留了原有的雜耍、相聲之外，多了更多「戲劇」元素，中場休息時，TASO台灣藝術家交響樂團指揮呂景民老師，竟突然成了醉漢，與天才視障鋼琴家許哲誠、美籍音樂教授范德騰擦出最爆笑的火花，更把「學習音樂」的歷程化作戲劇小品，逗得現場觀眾歡笑聲不斷，帶著一家人到現場觀賞的演出的鋼琴家爸爸表示「『聲聲不息』很適合小朋友，讓孩子覺得學鋼琴不是一件事很難的事」，也有小朋友激動得說：「第一次沒有睡著！」高潮迭起的音樂會，絕對跌破你的眼鏡，卻又讓你更熱愛古典音樂！

由聯合數位文創、歐普思音樂藝術及TASO台灣藝術家交響樂團共同主辦，「聲聲不息2.0樂團來PK」二Ｏ二二的台灣巡迴演出下一站將於九月廿四日在高雄衛武營音樂廳、十一月最終站在台北國家音樂廳。即日起雙人套票享88折，數量有限，售完為止，喜愛音樂的朋友得快去搶票！購票請上 udn售票網，客服專線(02)7721-6958#2（每日09:00~18:00）。

交響樂團 音樂會 藝術家

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