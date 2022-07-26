美國阿卡貝拉始祖「TAKE 6」9月登台 最低優惠只到今日

在全球阿卡貝拉界影像力最高的「TAKE 6」今年九月首度訪台，消息一出造成台灣團體及樂迷轟動，紛紛表示「終於等到了！」，而首度登台就展開北中南三地巡演，還特邀「歐開合唱團」擔任演出嘉賓，堪稱台灣阿卡貝拉演出最強陣容，早鳥最低優惠85折只到今日(7/26)！

成軍超過四十年的「TAKE 6」曲風匯集爵士、流行、R&B、Doo-Wop、藍調、福音，被譽為「人聲交響樂團」，每位成員的音樂涵養都已能獨立擔任製作人，在音樂界是相當具有指標性的角色，觀眾可以在合音中聽見六人深厚的默契及凝聚力，一開口便能使人耳朵融化，影響了不少國內外知名音樂人，就連陶喆都曾在首張同名專輯中的小品致敬「TAKE 6」，值得觀眾細心品味。受疫情綑綁的兩年多，突破重圍邀請到「TAKE 6」來台，且一口氣從北唱到南，是音樂界一大盛事，絕對是台灣觀眾今年不可錯過的演出之一。