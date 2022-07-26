快訊

曝黨內傳換堅！高嘉瑜憂林智堅說不清論文 恐釀「1屍5命」

新竹棒球場爭議延燒 蔡總統取消出席中職明星賽

牛奶變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價 漲幅最高達9％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國阿卡貝拉始祖「TAKE 6」9月登台 最低優惠只到今日

聯合新聞網／ 聯合數位文創
台灣阿卡貝拉演出最強陣容，早鳥最低優惠85折只到今日。圖／聯合數位文創提供
台灣阿卡貝拉演出最強陣容，早鳥最低優惠85折只到今日。圖／聯合數位文創提供

在全球阿卡貝拉界影像力最高的「TAKE 6」今年九月首度訪台，消息一出造成台灣團體及樂迷轟動，紛紛表示「終於等到了！」，而首度登台就展開北中南三地巡演，還特邀「歐開合唱團」擔任演出嘉賓，堪稱台灣阿卡貝拉演出最強陣容，早鳥最低優惠85折只到今日(7/26)！

成軍超過四十年的「TAKE 6」曲風匯集爵士、流行、R&B、Doo-Wop、藍調、福音，被譽為「人聲交響樂團」，每位成員的音樂涵養都已能獨立擔任製作人，在音樂界是相當具有指標性的角色，觀眾可以在合音中聽見六人深厚的默契及凝聚力，一開口便能使人耳朵融化，影響了不少國內外知名音樂人，就連陶喆都曾在首張同名專輯中的小品致敬「TAKE 6」，值得觀眾細心品味。受疫情綑綁的兩年多，突破重圍邀請到「TAKE 6」來台，且一口氣從北唱到南，是音樂界一大盛事，絕對是台灣觀眾今年不可錯過的演出之一。

由聯合數位文創及Vocal Asia主辦的「阿卡貝拉天團–TAKE 6」台灣巡迴音樂會，九月二日起在台北、台中、高雄三地的國家級表演廳巡演，早鳥限時優惠85折今最後搶購，購票請上 udn售票網，客服專線(02)7721-6958 #2 （每日9:00~18:00）。

交響樂團 疫情 文創

延伸閱讀

台灣石斑魚封櫃出口美國 統計已外銷123公噸

為爭取美美國政府補助　特斯拉可望開放他牌使用超級充電樁

拜登呼籲國會盡快通過晶片法案 稱中國正趕在美國前面

波洛西傳下月訪台 紐時：美政府憂心中國封鎖台灣海峽

相關新聞

鮮乳漲定了 賣場：光泉、林鳳營、義美8月會漲

食衣住行樣樣漲，與民生物資息息相關的鮮乳也要漲價了！包括超商全家、OKmart皆證實光泉鮮乳將調漲，其中，全家將在明（2...

漲幅最高9%！光泉鮮乳明起漲價 調味乳、乳香世家也變貴

鮮奶市佔第二名的光泉鮮奶以及豆漿確定要漲價！光泉董事長汪林祥今（26）日證實此事，他說光泉有200多項商品，當然不會每項...

六福村「槓上」劍湖山 敲碗要求正妹滑水道完整影片

劍湖山世界近來因一支正妹玩高空滑水道影片引起網路熱議，網友發現影片當中最後滑下來的不是正妹，反而是刺青猛男，戲稱是「性轉...

簡嫚書穿愛牌Marimekko秋冬新印花 女兒只愛Elsa不買單

「Marimekko讓人有豐富生命力、歲月靜好的感受，」女星簡嫚書在Marimekko 2022秋冬發表會上表示，自己從...

田馥甄第10度代言CITIZEN 戴新表拍廣告意外曝光私人日常

時間既看不見也摸不著，卻深深的影響了每一個人，而鐘表的存在，就是讓你我知道，這個片刻即是永恆的過去。十年只是一個數字，卻...

美國阿卡貝拉始祖「TAKE 6」9月登台 最低優惠只到今日

在全球阿卡貝拉界影像力最高的「TAKE 6」今年九月首度訪台，消息一出造成台灣團體及樂迷轟動，紛紛表示「終於等到了！」，而首度登台就展開北中南三地巡演，還特邀「歐開合唱團」擔任演出嘉賓，堪稱台灣阿卡貝拉演出最強陣容，早鳥最低優惠85折只到今日！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。