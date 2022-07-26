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到IKEA開小龍蝦派對啦！選擇超多樣 加碼乳酪霜淇淋
炎炎夏日，來去IKEA開小龍蝦派對吧！IKEA推出多樣化新菜色，一口氣推出3款小龍蝦餐點，另外還有牛小排、左宗棠雞丁飯等新菜色，而最多人喜歡的霜淇淋，除了有限定榴槤風味霜淇淋外，新推出乳酪蛋糕風味霜淇淋，滿滿厚實的乳香，搭配微鹹的乳酪滋味，讓人吃了就停不下來。
IKEA再度推出瑞典小龍蝦派對主題餐點，包括麻辣小龍蝦、松露奶油小龍蝦焗烤麵與泰式小龍蝦沙拉，滿足大家吃小龍蝦的慾望。
鹹食有不少新菜色，包括BBQ帶骨牛小排，呈現出大理石油花，搭配高溫燒烤的香氣，最適合肉食控大口吃；另外充滿椒香的左宗棠雞丁飯，採用去骨雞腿肉醃漬，再下鍋油炸，搭配辛辣香氣醬汁，以及泰國香米雞汁飯，夏天吃了更開胃。
除了榴槤、乳酪蛋糕風味霜淇淋外，甜點還有黑糖風味蕨餅，口感冰涼又Q彈清爽，以及營養與美味都滿足的紅蘿蔔蛋糕，更是小朋友的最愛。
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