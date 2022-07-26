快訊

邊境開放何時走下一步？莊人祥指要先達到「這標準」

中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

日本88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 最新病況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到IKEA開小龍蝦派對啦！選擇超多樣 加碼乳酪霜淇淋

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA再度開小龍蝦派對，搭配乳酪蛋糕風味霜淇淋新登場。圖／IKEA提供
IKEA再度開小龍蝦派對，搭配乳酪蛋糕風味霜淇淋新登場。圖／IKEA提供

炎炎夏日，來去IKEA開小龍蝦派對吧！IKEA推出多樣化新菜色，一口氣推出3款小龍蝦餐點，另外還有牛小排、左宗棠雞丁飯等新菜色，而最多人喜歡的霜淇淋，除了有限定榴槤風味霜淇淋外，新推出乳酪蛋糕風味霜淇淋，滿滿厚實的乳香，搭配微鹹的乳酪滋味，讓人吃了就停不下來。

IKEA再度推出瑞典小龍蝦派對主題餐點，包括麻辣小龍蝦、松露奶油小龍蝦焗烤麵與泰式小龍蝦沙拉，滿足大家吃小龍蝦的慾望。

鹹食有不少新菜色，包括BBQ帶骨牛小排，呈現出大理石油花，搭配高溫燒烤的香氣，最適合肉食控大口吃；另外充滿椒香的左宗棠雞丁飯，採用去骨雞腿肉醃漬，再下鍋油炸，搭配辛辣香氣醬汁，以及泰國香米雞汁飯，夏天吃了更開胃。

除了榴槤、乳酪蛋糕風味霜淇淋外，甜點還有黑糖風味蕨餅，口感冰涼又Q彈清爽，以及營養與美味都滿足的紅蘿蔔蛋糕，更是小朋友的最愛。

IKEA紅蘿蔔蛋糕／69元。圖／IKEA提供
IKEA紅蘿蔔蛋糕／69元。圖／IKEA提供
IKEA黑糖風味蕨餅／50元。圖／IKEA提供
IKEA黑糖風味蕨餅／50元。圖／IKEA提供
IKEA新菜BBQ帶骨牛小排／429元。圖／IKEA提供
IKEA新菜BBQ帶骨牛小排／429元。圖／IKEA提供

小龍蝦

延伸閱讀

用料實在好吃又好拍！ 台中「水母吃乳酪」網評4.9星 唯美乳酪專賣空間，可寄放更加分

每一杯都像是一幅畫作！ 懷舊文青風霜淇淋專門店 吃得到充滿細節、別出心裁的美味冰品

人妻大戰哥吉拉恐離婚 IKEA一貼文獲網民激讚：能拯救婚姻

吃冰消暑，冰淇淋或霜淇淋哪個熱量高？一張圖揭各類冰品陷阱

相關新聞

到IKEA開小龍蝦派對啦！選擇超多樣，加碼乳酪霜淇淋

炎炎夏日，來去IKEA開小龍蝦派對吧！IKEA推出多樣化新菜色，一口氣推出3款小龍蝦餐點，另外還有牛小排、左宗棠雞丁飯等...

全台最難訂牛肉麵 「門前隱味」7月27日起暫停營業

號稱全台最難訂、位於新北市板橋巷弄的「門前隱味牛肉麵」，於臉書官方粉絲團宣告自7月27日起將暫停營業，「我想這間三坪大的...

台北寒舍艾美「中秋烤肉派對」先卡位！早鳥9折爽吃海陸燒烤，買再送龍蝦與抽住宿券

暑期還未過完「中秋烤肉派對」就要來了！五星台北寒舍艾美酒店推出中秋假期海陸燒烤派對，直接在五星飯店頂樓戶外空間賞月與爽吃大餐，每位成人還可以直接獲得半隻龍蝦與有機會抽中台北寒舍艾美住宿券大獎，即日起早鳥訂購再打9折快揪團卡位！

2022米其林發布會8月30日舉行 星光晚宴六位名廚攜手

眾所矚目的2022《台北、台中、台南&高雄米其林指南》發布會，確定將於8月30日在台北文華東方酒店盛大舉行，今年不但首度...

撐不住！全家「私品茶」紅茶與奶茶漲價5元

原物料漲，超商茶飲價格也跟著漲了！近期走進全家，即可發現旗下私品茶的紅茶和奶茶從35元漲價至40元。

石斑魚堡上市！首間「魚漢堡店」還有虱目魚、鬼頭刀堡

紓解台灣石斑魚的產銷困境，崇越集團旗下的安永集團，新成立台灣首間「魚漢堡」專門店「樂魚Blue Fish」，以台灣在地龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。