快訊

邊境開放何時走下一步？莊人祥指要先達到「這標準」

中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

日本88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 最新病況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬寶龍荷包友善、浪琴「超級天文台」掛帥為老爸獻心意

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RADO Over-Pole世界時區限量表，僅限雷達名品店獨賣，限量1962只，74,300元。圖 / 雷達表提供
RADO Over-Pole世界時區限量表，僅限雷達名品店獨賣，限量1962只，74,300元。圖 / 雷達表提供

父親節將至，為老爸挑選一件合適的禮品其實並不困難，近期便有多個男性風格精品、鐘表品牌包含萬寶龍（MONTBLANC）、浪琴（Longines）雷達（RADO）、dunhill，紛紛推出季節推薦之選。

萬寶龍的大師傑作粒面軟皮系列，皮革更柔韌、但仍可保有包款的立體度。其中行李袋訂價約59,300元，但融入萬寶龍經典的鋼筆筆尖幾何形狀，在細節處別具玩味，小型皮件也有四卡卡夾、軟皮系列名片夾，價格都在萬元有找。dunhill的小型配件推薦中，Heritage咖啡色墨鏡除了造型也能降低陽光對視力的干擾，而Rollagas藍色領帶與d字領帶夾則讓老爸的紳士指數瞬間加分，或可考慮搭配造型。

浪琴新款的Ultra-Chron超級天文台腕表則合適懷舊的父親，表款具有1970年代流行的橢圓形表殼，但具備36,000轉的自製高振頻機芯、300米防水與瑞士天文台認證，老派、但具備高性能表現。

同樣復古質感的雷達Over-Pole世界時區限量表則有著雙色漸層面盤與世界時區功能。表款具備鈦合金游絲、機芯動力儲存則可達80小時約三天以上，全球限量1962只。表款除了有好質感、隨身帶著走的棕色皮質收納袋，再加碼一條具備快拆系統的金屬鍊帶。皮帶好、金屬好？讓老爸自己決定吧。

萬寶龍大師傑作系列行李袋，59,300元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍大師傑作系列行李袋，59,300元。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍的大師傑作粒面軟皮系列，皮革更柔韌、但仍可保有包款的立體度，小型皮件價格也在萬元有找、荷包友善。圖 / 萬寶龍提供
萬寶龍的大師傑作粒面軟皮系列，皮革更柔韌、但仍可保有包款的立體度，小型皮件價格也在萬元有找、荷包友善。圖 / 萬寶龍提供
dunhill Rollagas藍色領帶，8,000元。圖 / dunhill提供
dunhill Rollagas藍色領帶，8,000元。圖 / dunhill提供
Longines Ultra-Chron超級天文台腕表，12萬1,000元。圖 / 浪琴表提供
Longines Ultra-Chron超級天文台腕表，12萬1,000元。圖 / 浪琴表提供
dunhill Heritage咖啡色墨鏡，14,600元。圖 / dunhill提供
dunhill Heritage咖啡色墨鏡，14,600元。圖 / dunhill提供

父親節

延伸閱讀

林志穎車禍人平安 手上疑似破千萬名表超跑車主限定

RADO庫克船長ig濾鏡新上線 MIDO海洋之星「鈦」奔放

萬寶龍大文豪系列 四經典致意格林童話

骷髏、飛輪、浮世繪 手腕上的傳家之寶

相關新聞

六福村「槓上」劍湖山 敲碗要求正妹滑水道完整影片

劍湖山世界近來因一支正妹玩高空滑水道影片引起網路熱議，網友發現影片當中最後滑下來的不是正妹，反而是刺青猛男，戲稱是「性轉...

到IKEA開小龍蝦派對啦！選擇超多樣 加碼乳酪霜淇淋

炎炎夏日，來去IKEA開小龍蝦派對吧！IKEA推出多樣化新菜色，一口氣推出3款小龍蝦餐點，另外還有牛小排、左宗棠雞丁飯等...

萬寶龍荷包友善、浪琴「超級天文台」掛帥為老爸獻心意

父親節將至，為老爸挑選一件合適的禮品其實並不困難，近期便有多個男性風格精品、鐘表品牌包含萬寶龍（MONTBLANC）、浪...

蛋捲控看過來 大武山牧場蛋好月圓中秋禮盒限量販售

中秋在即，鮮蛋專家《大武山牧場》帶著先前好評賣到缺貨、粉絲敲碗敲到碗破的蛋入蛋捲全新風格包裝，強勢回歸！新包裝立志成為最...

全家便利商店推全新開店平台「超級好賣」！助攻小賣家

近年受疫情影響，網購已成民眾購物主流，而結合社群平台的電商購物模式更是蓬勃發展，促動許多個人小賣家應運而生。全家便利商店...

包裝紙缺貨！漢堡王推「全白華堡」 網：肥宅不看外表

近年全球物資短缺，連帶衝擊各行各業。連鎖速食「漢堡王」於7月26日宣布，因為全球疫情，漢堡王的「華堡紙」缺貨，因此只能暫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。