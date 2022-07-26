萬寶龍荷包友善、浪琴「超級天文台」掛帥為老爸獻心意

父親節將至，為老爸挑選一件合適的禮品其實並不困難，近期便有多個男性風格精品、鐘表品牌包含萬寶龍（MONTBLANC）、浪琴（Longines）雷達（RADO）、dunhill，紛紛推出季節推薦之選。

萬寶龍的大師傑作粒面軟皮系列，皮革更柔韌、但仍可保有包款的立體度。其中行李袋訂價約59,300元，但融入萬寶龍經典的鋼筆筆尖幾何形狀，在細節處別具玩味，小型皮件也有四卡卡夾、軟皮系列名片夾，價格都在萬元有找。dunhill的小型配件推薦中，Heritage咖啡色墨鏡除了造型也能降低陽光對視力的干擾，而Rollagas藍色領帶與d字領帶夾則讓老爸的紳士指數瞬間加分，或可考慮搭配造型。

浪琴新款的Ultra-Chron超級天文台腕表則合適懷舊的父親，表款具有1970年代流行的橢圓形表殼，但具備36,000轉的自製高振頻機芯、300米防水與瑞士天文台認證，老派、但具備高性能表現。