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萬寶龍荷包友善、浪琴「超級天文台」掛帥為老爸獻心意
父親節將至，為老爸挑選一件合適的禮品其實並不困難，近期便有多個男性風格精品、鐘表品牌包含萬寶龍（MONTBLANC）、浪琴（Longines）雷達（RADO）、dunhill，紛紛推出季節推薦之選。
萬寶龍的大師傑作粒面軟皮系列，皮革更柔韌、但仍可保有包款的立體度。其中行李袋訂價約59,300元，但融入萬寶龍經典的鋼筆筆尖幾何形狀，在細節處別具玩味，小型皮件也有四卡卡夾、軟皮系列名片夾，價格都在萬元有找。dunhill的小型配件推薦中，Heritage咖啡色墨鏡除了造型也能降低陽光對視力的干擾，而Rollagas藍色領帶與d字領帶夾則讓老爸的紳士指數瞬間加分，或可考慮搭配造型。
浪琴新款的Ultra-Chron超級天文台腕表則合適懷舊的父親，表款具有1970年代流行的橢圓形表殼，但具備36,000轉的自製高振頻機芯、300米防水與瑞士天文台認證，老派、但具備高性能表現。
同樣復古質感的雷達Over-Pole世界時區限量表則有著雙色漸層面盤與世界時區功能。表款具備鈦合金游絲、機芯動力儲存則可達80小時約三天以上，全球限量1962只。表款除了有好質感、隨身帶著走的棕色皮質收納袋，再加碼一條具備快拆系統的金屬鍊帶。皮帶好、金屬好？讓老爸自己決定吧。
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