全家便利商店推全新開店平台「超級好賣」！助攻小賣家

近年受疫情影響，網購已成民眾購物主流，而結合社群平台的電商購物模式更是蓬勃發展，促動許多個人小賣家應運而生。全家便利商店因應「全民皆賣家」的社群電商時代，7月27日起正式推出全新開店平台「超級好賣」，為「好賣＋」開店平台升級版，不僅提供小賣家常溫、冷凍的多溫層店到店服務，更有便利商店首見的團購折扣自動結單，同步創建多元金流模式、賣家聊聊、會員分層管理、SEO搜尋等4大功能。為協助賣家用手機即可隨時隨地管理訂單，「超級好賣」也將於近期推出專屬App，提供社群賣家全方位的便利服務。

全家便利商店E-Retail事業部部長王啟丞表示，社群電商當道，許多自帶流量的社群賣家運用社群平台創業，全家便利商店自2019年首推「好賣＋」開店平台，已吸引近40萬名賣家、開設近百萬個賣場，成交超過2,300萬筆訂單。為持續協助賣家優化賣貨服務，再推出全新升級的「超級好賣」開店平台，特別瞄準社群電商中日益盛行的團購風氣、疫後消費者對冷凍食品的網購需求高漲，打造出2大特色功能：支援冷凍店到店的物流服務，以及團購成團自動折扣的結單功能，原「好賣＋」開店平台用戶更可一鍵無痛轉移資料至「超級好賣」，快速體驗各樣新功能。

「超級好賣」社群電商平台從物流、金流、資訊流展開優化。在物流服務方面，因應疫情期間攀升的冷凍食品購物需求，新增「冷凍店到店」服務，運費只需99元，優於市面上冷凍貨運收費，最適合販售海鮮及冷凍調理食品賣家使用，未來也將增加常溫宅配，賣家可直接將貨物送到消費者手上；對應消費者喜愛呼朋引伴的團購風潮，「超級好賣」更創便利商店之先，推出平台團購系統收單功能，賣家可自主設定結單時間及滿件數折扣，讓消費者輕鬆揪團享便宜；在金流優化部份，提供運費後扣及一周2次匯款服務，提升賣家資金周轉靈活度。

在資訊流方面，則推出「聊聊」功能協助買賣雙方即時溝通，同時也優化會員分級管理功能，賣家可針對消費者購物型態進行標籤分級，還可黑名單封鎖不良買家。若想增加賣場曝光度，提升銷售機會，賣家可開啟SEO功能，讓賣場可直接被搜尋，成為賣家全方位經營社群電商的最佳選擇。