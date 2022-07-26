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包裝紙缺貨！漢堡王推「全白華堡」 網：肥宅不看外表

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王因包裝紙缺貨，暫以白色包裝紙取代。圖/擷取自BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團
漢堡王因包裝紙缺貨，暫以白色包裝紙取代。圖/擷取自BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團

近年全球物資短缺，連帶衝擊各行各業。連鎖速食「漢堡王」於7月26日宣布，因為全球疫情，漢堡王的「華堡紙」缺貨，因此只能暫時更換為純白色的包裝紙替代，化身成為「全白華堡」。隨著消息公告，粉絲也留言表示「華堡的新衣」、「以後都這樣也不錯、環保」

標榜以100%火烤牛肉排為主角的「華堡」，一直都是漢堡王最具代表性的明星產品，並也延伸出肉量加倍的「重磅華堡」，還有許多期間限定的特殊口味。根據漢堡王統計，平均單店每日就會使用超過100張的包裝紙。

但是受到疫情波及造成物資短缺，漢堡王原本棕色、印有品牌LOGO的華堡包裝紙缺貨，因此現在華堡…重磅華堡等品項，暫時改用白色、無印刷的包裝紙替代。對於這樣的改變，有網友表示「乾脆以後都改這個就好了，反正我們漢堡王肥宅也不看外表的」、「可以先跟麥當當借來用」。

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