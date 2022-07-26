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博弈桌遊系父親就是送品味！路易威登麻將箱、圍棋象棋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
SHANG XIA 上下《萬象系列》象棋，37萬元。
SHANG XIA 上下《萬象系列》象棋，37萬元。

父親節將至，針對喜歡博弈、喜歡需要動腦思考各種策略和技巧桌遊的父親，不妨獻上一款真正送到心坎裡的精緻好禮。路易威登推出的「Vanity Mahjong 麻將硬箱」，以路易威登在1950年代推出的第一款麻將為靈感，透過精緻複雜的製作工藝重新詮釋。收納盒中共6個松綠色的小抽屜，可以安放149張手工裝飾的麻將牌。麻將牌採用胡桃木材質手工製作，部分麻將牌上刻有Monogram花卉圖案。品牌並提供雙陸棋、西洋棋及撲克牌箱等。

而由美之心引進的SHANG XIA 上下，是創立於2010年的生活美學品牌，產品線囊括家居，傢俱，茶到成衣、皮具和配飾等品類，融合不同對立元素的設計得國際拍賣行與博物館肯定。《隨喜系列》圍棋是專為愛棋人設計的可隨身攜帶的旅行棋盒，設計靈感源自古代提盒之型，紅色橢圓長方形盒身搭配金色提粱，雙層收納的設計，上層安置可捲起收納的棋盤，下層置放黑白雲子，棋盒還貼心配備了補子。而《萬象系列》象棋，棋盤設計延續明式傢俱的簡雅線條精心琢磨，棋子大小如一，用反差色調的黃楊木和黑檀木製作，讓喜好桌遊的父親可以隨時享受到真正的生活藝術與樂趣。

路易威登Vanity Mahjong麻將硬箱手工製作的麻將牌使用胡桃木材質，部分麻將牌上刻有Monogram花卉圖案。圖／路易威登提供
路易威登Vanity Mahjong麻將硬箱手工製作的麻將牌使用胡桃木材質，部分麻將牌上刻有Monogram花卉圖案。圖／路易威登提供
路易威登推出Vanity Mahjong麻將硬箱。圖／路易威登提供
路易威登推出Vanity Mahjong麻將硬箱。圖／路易威登提供
SHANG XIA 上下《隨喜系列》圍棋，38,000元。
SHANG XIA 上下《隨喜系列》圍棋，38,000元。
路易威登Vanity Mahjong麻將硬箱細節。圖／路易威登提供
路易威登Vanity Mahjong麻將硬箱細節。圖／路易威登提供
路易威登Vanity Mahjong麻將硬箱六個松綠色的小抽屜，可以安放 149 張手工裝飾的麻將牌。圖／路易威登提供
路易威登Vanity Mahjong麻將硬箱六個松綠色的小抽屜，可以安放 149 張手工裝飾的麻將牌。圖／路易威登提供

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