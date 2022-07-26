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台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供

台南歸仁青農歸農棧、「台灣農特精品跨岸交流協會」、歸仁區公所、農會、市議員許又仁、府城景觀事業今天舉辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行，推廣歸仁文化及美食，同時教導民眾使用台南市公共自行車T-BIKE；農委會水保局台南分局補助活動經費。

歸農棧負責人謝丙寅指出，為活化農會舊穀倉空間、振興歸仁農特產品銷售，集結南關線農業、新創工藝團體並串聯文史工作者，未來三年將持續舉辦多場小旅行和烹飪、園藝等各式課程與豐富親子農事體驗活動。

謝丙寅感謝長安製麵廠、府城景觀事業、豐生製藥生物科技提供特色商品。讓民眾不僅能騎乘單車享受專業導覽解說，更能帶回超值農特產禮包。

歸仁區長魏文貴表示，歸仁不只高鐵站周邊的科技、百貨興盛，在地的人文、美食同樣值得細細品味，透過此次小旅行與公共自行車推廣，希望讓更多民眾認識歸仁之美。

市議員許又仁指出，T-BIKE於歸仁設站不僅能為歸仁觀光注入能量，還可培養民眾運動習慣。他說，三年前積極爭取設站、T-BIKE歸仁站點繪製3D彩繪藝術。因受疫情影響活動停擺多時，希望透過此次活動作為歸仁小旅行的開端，未來期望能推出搭配季節與多方合作套裝行程。

台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行。圖／黃毅斌提供
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台南 農會 單車

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