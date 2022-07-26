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愛在英倫 喬治傑生、點睛品七夕情人獻新禮

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
喬治傑生英倫之心18K黃金愛情寶盒項鍊，35,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心18K黃金愛情寶盒項鍊，35,000元。圖／喬治傑生提供

迎接七夕情人節，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）獻上全球限量的喬治傑生英倫之心愛情寶盒項鍊，由兩顆梨形的立體半心組合成精緻的鍊墜寶盒，是設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）2007年的經典創作，可將珍愛的寶物放在裡面，兩顆半心還能合而為一結合成一顆愛的真心，緊密結合彷如守護熾熱的愛意。限量項鍊提供純銀及18K 黃金、18K黃金搭配密釘鑲嵌鑽石、18K白金搭配密釘鑲嵌藍寶石以及18K玫瑰金搭配密釘鑲嵌紅寶石等四種不同款式，以最靠近心的位置收藏浪漫。

說到英國，必訪的景點V&A博物館（Victoria and Albert Museum），一直是英國女王維多利亞以及艾伯特親王愛情的象徵。此次七夕點睛品推出的全新V&A系列新作，以歐洲15至17世紀相當流行在戒指內圈刻上詩句的Posy Ring為靈感。18K白金與玫瑰金鑲鑽款的戒指，以玫瑰金打造立體的愛神之箭，貫穿代表永恆的鑽石愛心，戒圈鑄刻詩句「I AM YOVRS 」，「我心屬於你」之意。同時上市的還有 V&A 博物館「Posy」18K黃金對戒，戒指內圈刻有古文“ioe saunz fine”的甜蜜箴言，意思是「無盡的幸福」，外圈採用獨特菱形切割打磨，女戒鑲嵌單鑽；18K白金對戒則鐫刻歌德體古文詩句「oue tout mon coer 」，意思是「是的，獻上我全心全意」，為佳偶表達情意提供絕佳選擇。戒指均提供同款頸鍊可任選混搭。

點睛品 V&A博物館 「Posy」，18K白金玫瑰金鑽石頸鍊，16,800元。圖／點睛品提供
點睛品 V&A博物館 「Posy」，18K白金玫瑰金鑽石頸鍊，16,800元。圖／點睛品提供
喬治傑生英倫之心18K白金藍寶石愛情寶盒項鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心18K白金藍寶石愛情寶盒項鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心純銀與18K金愛情寶盒項鍊。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心純銀與18K金愛情寶盒項鍊。圖／喬治傑生提供
點睛品 V&A博物館 「Posy」18K白金對戒，男戒，24,700元起；女戒，18,000元起。圖／點睛品提供
點睛品 V&A博物館 「Posy」18K白金對戒，男戒，24,700元起；女戒，18,000元起。圖／點睛品提供
英國V&A博物館。圖／點睛品提供
英國V&A博物館。圖／點睛品提供
喬治傑生英倫之心純銀愛情寶盒項鍊，9,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心純銀愛情寶盒項鍊，9,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心18K黃金鑲鑽愛情寶盒項鍊，72,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心18K黃金鑲鑽愛情寶盒項鍊，72,800元。圖／喬治傑生提供
點睛品V&A博物館 「Posy」18K白金鑽石頸鍊，16,800元。圖／點睛品提供
點睛品V&A博物館 「Posy」18K白金鑽石頸鍊，16,800元。圖／點睛品提供
喬治傑生英倫之心18K黃金鑲鑽愛情寶盒項鍊，72,800元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心18K黃金鑲鑽愛情寶盒項鍊，72,800元。圖／喬治傑生提供
點睛品V&A博物館 「Posy」18K黃金對戒，男戒，20,800元起；女戒，16,000元起。圖／點睛品提供
點睛品V&A博物館 「Posy」18K黃金對戒，男戒，20,800元起；女戒，16,000元起。圖／點睛品提供
喬治傑生英倫之心18K白金藍寶石愛情寶盒項鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生英倫之心18K白金藍寶石愛情寶盒項鍊，58,000元。圖／喬治傑生提供
點睛品V＆A博物館 「Posy」18K白金玫瑰金鑽石戒指，18,000元起。圖／點睛品提供
點睛品V＆A博物館 「Posy」18K白金玫瑰金鑽石戒指，18,000元起。圖／點睛品提供
喬治傑生與點睛品於七夕推出新品。圖／點睛品、喬治傑生提供
喬治傑生與點睛品於七夕推出新品。圖／點睛品、喬治傑生提供

戒指 鑽石 愛情

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