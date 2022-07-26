打造蜜桃翹臀！預訂SEA TO SKY雙人下午茶送臀膜
位於微風信義百貨47樓的高空海鮮餐廳「SEA TO SKY——Seafood Bar」，今年夏天與台灣新創品牌「Peach up臀膜」跨界玩聯名，於8月1日至31日攜手推出期間限定「熱辣海灘！蜜桃雙人下午茶組（雙人1,888元，服務費另計）」，供應時段為下午兩點半至五點半，平假日均可預訂。凡預訂即可獲得Peach up臀膜藍色保濕款及粉色緊緻款各1片；在享受美食之餘，又能回家保養自己的夏日美臀。
「SEA TO SKY——Seafood Bar」與「Peach up臀膜」跨界聯名的「熱辣海灘！蜜桃雙人下午茶」，以海灘日光浴為聯名概念，使用台灣夏季當令鮮嫩水蜜桃為主軸，打造Q嫩可愛的「蜜桃翹臀杯」，並將果皮外型刻劃成比基尼丁字褲造型，呈現在海灘享受日光浴的翹臀模樣，彈嫩可愛又吸睛。
「蜜桃雙人下午茶組」餐點包含「『蜜桃冰品集』——蜜桃翹臀杯、蜜桃葡萄柚帕妃聖代、芒果百香果帕妃聖代、夏日無酒精調飲」，夏季水果風情十足、果肉鮮甜多汁。還有以海鮮小品為主的「『消暑海灘盤』——MOJITO莫希多生醃干貝搭配小玉西瓜丁、冰鮮生蠔佐紅心芭樂冷湯、西西里風鮪魚塔塔」，炎夏之中冰涼海鮮入口，沁涼又消暑。
凡預訂「蜜桃雙人下午茶組」即搭贈「Peach up臀膜」2片，分別為「藍色款——U CUTE保濕臀膜」及「粉色款——U GLOW翹臀臀膜」。「Peach up」是台灣新創臀膜品牌，著重自信、質感、自信呈現自己所愛的體態樣貌。繽紛活潑的產品包裝，吸睛度十足，每款包裝顏色代表不同產品功能訴求，針對需求再進一步保養臀部肌膚（本品牌產品均通過SGS檢驗證明，且採用專利成分及ECO歐盟天然有機認證原料）。今年夏季一起用最不同的儀式感寵溺自己，享受美食、保養美臀，打造自己喜愛的夏季樣貌。
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