打造蜜桃翹臀！預訂SEA TO SKY雙人下午茶送臀膜

位於微風信義百貨47樓的高空海鮮餐廳「SEA TO SKY——Seafood Bar」,今年夏天與台灣新創品牌「Peach up臀膜」跨界玩聯名,於8月1日至31日攜手推出期間限定「熱辣海灘!蜜桃雙人下午茶組(雙人1,888元,服務費另計)」,供應時段為下午兩點半至五點半,平假日均可預訂。凡預訂即可獲得Peach up臀膜藍色保濕款及粉色緊緻款各1片;在享受美食之餘,又能回家保養自己的夏日美臀。

「SEA TO SKY——Seafood Bar」與「Peach up臀膜」跨界聯名的「熱辣海灘!蜜桃雙人下午茶」,以海灘日光浴為聯名概念,使用台灣夏季當令鮮嫩水蜜桃為主軸,打造Q嫩可愛的「蜜桃翹臀杯」,並將果皮外型刻劃成比基尼丁字褲造型,呈現在海灘享受日光浴的翹臀模樣,彈嫩可愛又吸睛。

「蜜桃雙人下午茶組」餐點包含「『蜜桃冰品集』——蜜桃翹臀杯、蜜桃葡萄柚帕妃聖代、芒果百香果帕妃聖代、夏日無酒精調飲」,夏季水果風情十足、果肉鮮甜多汁。還有以海鮮小品為主的「『消暑海灘盤』——MOJITO莫希多生醃干貝搭配小玉西瓜丁、冰鮮生蠔佐紅心芭樂冷湯、西西里風鮪魚塔塔」,炎夏之中冰涼海鮮入口,沁涼又消暑。