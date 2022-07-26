「月餅界的愛馬仕」空運來台！魚子醬與松露入餡超迷人
把頂級的魚子醬裹進月餅裡，是哪種滋味？今年中秋，香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club獨創「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」，將採空運來台方式，傳達極致的美味。
去年魚子醬月餅禮盒首度在台推出，即創下30天售罄千盒的佳績；今年香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club再度攜手擁有逾25年豐富資歷、國際知名法籍甜點主廚Gaël Majchrzak共同打造中秋獻禮。除了去年廣受好評的馬達加斯加香草和奶油乳酪兩款外，此次新增義大利黑松露、義大利草莓兩款全新風味。
其中，「義大利黑松露」被稱為「月餅界的愛馬仕」，將世界兩大珍品黑松露、魚子醬巧妙結合，帶著迷人的松露香氣、魚子的鹹鮮和月餅奶餡的滑順口感；「義大利草莓」則有著夢幻的桃色冰皮，融合清香酸甜的草莓，再包覆清甜爽脆的魚子及奶油內餡，美味交織堆疊，讓人難忘。
每顆月餅使用達6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，再以Q軟的冰皮包覆；並以鑲印著金線勾勒出皎潔月色的紅色質感禮盒精巧盛裝。每盒4入，售價3,750元；7月31日前預訂可享早鳥優惠，每盒3,300元。
相關資訊可查：https://bit.ly/rcc_mooncake，或電洽：0905-095-380。
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