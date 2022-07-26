去年30天千盒售罄 皇家奢華魚子醬月餅禮盒再度回歸

繼去年首度在台精彩推出「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」即造成熱議並締造30天便售罄千盒的佳績後，今年香港頂級魚子醬品牌「Royal Caviar Club」再度攜手擁有逾25年豐富資歷、國際知名法籍甜點主廚Gaël Majchrzak，共同匠心打造中秋食尚獻禮，每盒4入，售價3,750元；7月31日前預訂皇家奢華魚子醬月餅禮盒，還可享早鳥優惠，每盒只要3,300元。

今年的「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」，除去年廣受好評的馬達加斯加香草和奶油乳酪兩款外，此次更特別設計義大利黑松露及義大利草莓兩款全新風味，每個月餅亦使用多達6克的珍貴黃寶石奧斯特拉Ossetra鱘魚子醬，再以Q軟的冰皮包覆。顆顆輕奢優雅的夢幻逸品，以鑲印著用金線勾勒出皎潔月色的紅色質感禮盒精巧盛裝，絕對是最具話題且別出心裁的中秋送禮首選。

今年的新口味義大利黑松露，將世界兩大珍品「黑松露」與「魚子醬」巧妙結合，迷人的松露香氣、魚子的鹹鮮和月餅奶餡的滑順口感，色香味一應俱全，多重享受一次滿足。

另一新口味義大利草莓，以夢幻的桃色冰皮融合清香酸甜的草莓，再包覆清甜爽脆的魚子及奶油內餡，一入口鮮與美的味蕾碰撞在口中化開，美味交織堆疊，讓人難忘。