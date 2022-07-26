快訊

另一波BA.5疫情海嘯將至？學者估台「爆發時間點」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中大安農會推中秋禮盒 4家農漁會客製化合作搭配

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安農會推出中秋禮盒，有多項產品可選擇。記者游振昇／攝影
台中市大安農會推出中秋禮盒，有多項產品可選擇。記者游振昇／攝影

中秋節還沒到，台中市大安區農會先推出中秋禮盒，還和茄萣農會、彰化區漁會、新秀農會、官田農會等農漁會合作，客製化烤肉和酸菜白肉鍋禮盒，今天發表禮盒內容。

中市大安區農會今天在飛天豬生活館舉辦「公益ANNO‧永續善農，安農五寶中秋饗宴」，延續善的循環迎接中秋饗宴發表活動，農會大力輔導農友推動安農五寶，香腸、芋頭、大安葱、酒莊、安泉米產銷履歷驗證有成，也延伸「三減一加」之減碳、減塑、減少浪費 第二類環保標章包材。

大安農會總幹事蔡建宗表示，近年來，大安農會為協助農民推廣農特產品，將大安在地特色優質農特產品開發多樣獨特又具高質感禮盒，專案內容分別與4家農漁會客製化合作搭配，也新添安農大使及農產、畜產達人等真心推薦商品。

主題烤肉，大安農會選用大安在地產銷履歷豬隻，透過養豬達人邱國浴特別強調，腸道是豬隻最大的免疫器官，採用活菌及素食配方調配飼料，可幫助豬隻腸道易消化、易吸收，進而增強抵抗力，也使絨毛快速增長、排放糞便不燻臭等優勢，更為肉質提升品質與保證，也為飛天豬品牌穩固價值。

大安農會2017年起鼓勵農民加入「產銷履歷」驗證制度，加入可降低生產風險，也讓消費者更安心採買，專案內容分別與4家農漁會客製化合作搭配，有「飛天豬派對烤肉禮盒」、「飛天豬聚會烤肉禮盒」、「飛天豬新秀酸菜鍋」及常年熱銷「飛天豬酸菜白肉鍋」等4種，分別與茄萣農會、彰化區漁會、新秀農會、官田農會等農漁會合作。

中秋專案更分類早鳥專區、烤肉單品專區、農漁會聯盟專區、產銷履歷專區、百週年專區、滷珍饌專區、新品專區、在地伴手專區及酒品專區等，提供民眾多樣化選擇。

總幹事蔡建宗表示，「安心呷．農為您，共好和公益」是大安農會一直以來追求的目標，即日起至8月15日訂購安農香腸系列單品、經典香腸禮盒、腸鮮禮盒、大安禮尋、金磚米典藏禮盒等享有早鳥優惠；飛天豬系列禮品，滿額折扣，包括滿2萬97折、滿8萬95折，活動到9月8日止，更多詳細資訊可上臉書搜尋飛天豬．安農。

台中市大安農會推出中秋禮盒，有多項產品可選擇。記者游振昇／攝影
台中市大安農會推出中秋禮盒，有多項產品可選擇。記者游振昇／攝影

農會 產銷履歷 中秋節

延伸閱讀

舊衣新穿好風光 汐止農會長輩開心作畫

首場見面會選深藍大安文山區 陳時中：選舉不分藍綠白

冠軍咖啡搭費南雪！LA ONE中秋禮盒預購結清享優惠

搶冰品商機！番路農會推烏龍茶雪酪 中埔農會端蜂蜜牛奶

相關新聞

台南歸仁公家民間合作辦「單車走讀－漫遊歸仁」小旅行

台南歸仁青農歸農棧、「台灣農特精品跨岸交流協會」、歸仁區公所、農會、市議員許又仁、府城景觀事業今天舉辦「單車走讀－漫遊歸...

「滿漢大餐」進軍日本月銷5千碗！日人推薦吃法更爽脆

這兩年因疫情，衍生出各式各樣的宅經濟，民眾習慣在家料理三餐，即時類食品的進出口也變得更加熱門。台灣牛肉速食麵「滿漢大餐」...

愛在英倫 喬治傑生、點睛品七夕情人獻新禮

迎接七夕情人節，丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）獻上全球限量的喬治傑生英倫之心愛情寶盒項鍊，由兩顆梨形的...

打造蜜桃翹臀！預訂SEA TO SKY雙人下午茶送臀膜

位於微風信義百貨47樓的高空海鮮餐廳「SEA TO SKY——Seafood Bar」，今年夏天與台灣新創品牌「Peac...

「月餅界的愛馬仕」空運來台！魚子醬與松露入餡超迷人

把頂級的魚子醬裹進月餅裡，是哪種滋味？今年中秋，香港頂級魚子醬品牌Royal Caviar Club獨創「皇家奢華魚子醬...

去年30天千盒售罄 皇家奢華魚子醬月餅禮盒再度回歸

繼去年首度在台精彩推出「皇家奢華魚子醬月餅禮盒」即造成熱議並締造30天便售罄千盒的佳績後，今年香港頂級魚子醬品牌「Roy...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。