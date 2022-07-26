影／台中大安農會推中秋禮盒 4家農漁會客製化合作搭配

中秋節還沒到，台中市大安區農會先推出中秋禮盒，還和茄萣農會、彰化區漁會、新秀農會、官田農會等農漁會合作，客製化烤肉和酸菜白肉鍋禮盒，今天發表禮盒內容。

中市大安區農會今天在飛天豬生活館舉辦「公益ANNO‧永續善農，安農五寶中秋饗宴」，延續善的循環迎接中秋饗宴發表活動，農會大力輔導農友推動安農五寶，香腸、芋頭、大安葱、酒莊、安泉米產銷履歷驗證有成，也延伸「三減一加」之減碳、減塑、減少浪費 第二類環保標章包材。

大安農會總幹事蔡建宗表示，近年來，大安農會為協助農民推廣農特產品，將大安在地特色優質農特產品開發多樣獨特又具高質感禮盒，專案內容分別與4家農漁會客製化合作搭配，也新添安農大使及農產、畜產達人等真心推薦商品。

主題烤肉，大安農會選用大安在地產銷履歷豬隻，透過養豬達人邱國浴特別強調，腸道是豬隻最大的免疫器官，採用活菌及素食配方調配飼料，可幫助豬隻腸道易消化、易吸收，進而增強抵抗力，也使絨毛快速增長、排放糞便不燻臭等優勢，更為肉質提升品質與保證，也為飛天豬品牌穩固價值。

大安農會2017年起鼓勵農民加入「產銷履歷」驗證制度，加入可降低生產風險，也讓消費者更安心採買，專案內容分別與4家農漁會客製化合作搭配，有「飛天豬派對烤肉禮盒」、「飛天豬聚會烤肉禮盒」、「飛天豬新秀酸菜鍋」及常年熱銷「飛天豬酸菜白肉鍋」等4種，分別與茄萣農會、彰化區漁會、新秀農會、官田農會等農漁會合作。

中秋專案更分類早鳥專區、烤肉單品專區、農漁會聯盟專區、產銷履歷專區、百週年專區、滷珍饌專區、新品專區、在地伴手專區及酒品專區等，提供民眾多樣化選擇。