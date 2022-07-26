台灣美食展8月5日將登場 觀光局推穆斯林美食打卡還送小禮

2022台灣美食展即將在8月登場，交通部觀光局今年和多家優良清真認證商家共同打造「穆斯林美食館，伊斯蘭圖騰的展場風格設計，還原了阿拉伯傳統的市場樣貌，到活動官網票選最愛清真美食，還有機會免費逛美食展或拿小禮物。

目前國內及在台外籍穆斯林約有28萬人，雖然人口基數不大，但全世界穆斯林人口中占了總人口比例約四分之一，將近有19億人，伊斯蘭市場價值成長可觀，觀光局近年來力推穆斯林友善環境，包括在公共場所設置祈禱室，鼓勵民間業者取得清真認證餐飲與旅宿等。

為讓民眾深度了解穆斯林飲食文化，觀光局「穆斯林美食館」邀請國內炸雞大師、張家清真黃牛肉麵、阿里巴巴的廚房印度料理、MAVI土耳其餐廳、Saha料理中央廚房等餐廳業者現場提供多元穆斯林美食。

觀光局表示，穆斯林美食館還設計了由穆斯林文化藝術中，典型的伊斯蘭裝飾圖案(又稱為阿拉伯裝飾風格)，並以波斯風格的清真寺為參考，以錐形的磚柱的拱門造型，依據穆斯林飲食、服裝、禮拜、習慣、住宿的文化特性，規劃了相對應的文化展示區。

觀光局今年也邀請在台土耳其網紅「圖佳」領遊客逛穆斯林美食，現場還推出折價券及打卡小禮等活動。今年台灣美食展將於8月5日至8日在台北世貿一館登場，詳情可上活動官網查詢，網址為：https://tce2022.stm-c.com/。https://tce2022.stm-c.com/