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嚴選全台6間特殊蛋餅！各式配料的創意搭配 每天都好期待吃早餐

聯合新聞網／ MENU美食誌

打拋豬、芋泥餡、炸油條，與眾不同的蛋餅配料，包準讓你每天吃蛋餅也吃不膩！

吳鳳路傳統豆漿店

新北市/板橋區

位於板橋吳鳳路上，販售超過三十種蛋餅口味，使用了許多特別的食材，像是油條、香菜、山藥或水蓮等，每一款都讓人驚喜！（MENU美食誌地方恰北北媽媽😂提供）

阿婆早餐麵店

新竹市/東區

位在新竹高中對面，以平實的價格賣著超大份量的美食，推薦雙黃油條蛋餅，現桿的蛋餅皮香味和嚼勁都很足夠，內部油條口感偏軟，吃完飽足感十足！（MENU美食誌肚子餓 提供）

薯霸早餐

新竹市/東區

推薦超特別的鐵板麵蛋餅，剛炒好的鐵板麵，加入番茄醬後，平鋪在蛋餅皮上，搭起來完全不違和，鐵板麵讓口感更有層次，視覺上也相當震撼！（MENU美食誌小吃貨Cindy 💕提供）

秦小姐豆漿店

台北市/松山區

由藝人秦菲菲開設的秦小姐豆漿店，必點超級熱賣的豇豆蛋餅，超開胃的酸脆口感，酸豆角融合在蛋餅之中帶口感變的很柔和。（MENU美食誌Stacy C.提供）

魚吃土。手作三文治。

台中市/西屯區

臺中西屯區四川路上帶著懷舊風格的早午餐，推薦芋泥餡蛋餅給芋頭控，在酥脆蛋餅皮內夾著店家自製的軟綿芋泥，沾醬更是直接淋上煉乳做搭配，混搭口感超幸福！（MENU美食誌陳竹子提供）

呂早餐店手作蛋餅專賣

台南市/南區

從傳統好滋味的無名老店轉變成創意又美味的特色早餐店，必吃著名的打拋豬肉蛋餅，軟嫩的餅皮內包著香氣四溢的打拋豬肉與九層塔，香上加香、越吃越開胃！（MENU美食誌Fufu Huang提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 早餐

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