環狀線+中和新蘆線的交會站 景安站也是吃貨們不能錯過的挖寶勝地

逛膩了興南夜市？那就到美食臥虎藏龍的景安站繼續吃！

藏味拉麵

景安路132巷1號

推薦可以吃到三種不同叉燒的叉燒盛宴系列，叉燒像花一樣盛開擺著，雞叉燒選用舒肥料理的雞胸肉，吃起來非常鮮嫩，帶皮油脂偏多的豬五花，吃起來完全不會油膩。（MENU美食誌Rogger提供）

私藏不藏私

景安路167巷6號

藏身於景安站附近的巷子內，帶著日式雜貨風的早午餐，店家販售飲料、輕食、便當等多種品項，店內座位不多，建議先訂位。（MENU美食誌Alice愛麗獅🦁提供）

小海水產 景安店

景平路474號

（MENU美食誌麋鹿不迷路提供）

悅勝 丼飯、生魚片、壽司專賣店中和店

景平路335-3號1樓

景安捷運站走路4分鐘就能到達，食材非常新鮮且製作過程全透明，更特別的是丼飯還能依自己的喜好搭配想要的食材，不用被侷限在價位或固定菜單內。（MENU美食誌李輝勾提供）

中和活蝦之家

景安路60號

位在景安路跟安和路交叉口，販售以活蝦為主的料理，加入大量胡椒後用甕悶熟的胡椒蝦，胡椒香氣被牢牢的貼上去，蝦子超級彈牙且辣味十足，吃起來很夠勁！（MENU美食誌•¥•~獅子大鳴大放提供）

胖包子港式飲茶

景平路454號

除了販售老麵發酵的手工包子饅頭，店內還有40多年經驗的港點師傅進駐，包子、饅頭、港式點心、饅頭都能一次滿足！（MENU美食誌木可先生的食攝文雜提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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