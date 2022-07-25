原住民香料入饌！高雄無菜單料理「沐」新菜飄山野辛香

近年高雄精緻餐飲、無菜單料理蓬勃發展，其中已經開業10年的「沐．創作季節料理」也於今夏推出全新菜單。透過多種原住民香料搭配中、日、西式等不同技法，設計出「生魚/味噌奶油/海葡萄/黃荊/鹹檸檬」、「玉米雞/綠竹筍/山椒葉/香茅/山當歸/醃篤鮮」等不同菜色，讓賓客可以體會更多的料理可能性。

採全預約制的「沐」，其主廚楊彥希原主修藝術科系，後因對料理的興趣而投身日本料理業，從基層開始學習成長。隨著資歷的累積，楊彥希也在料理中加入了西餐烹調技法，打造無國界風格，同時透過不斷的異地探索，刺激創作料理的靈感。從上山到下海，楊彥希夫妻的足跡幾乎遍及全台319鄉，連帶也為料理注入更多台灣地方的特殊風土元素，而沐的料理中，除了可見到台、日、西式的影子，還囊括客家菜、粵菜、原住民料理等不同文化的變化。

沐本季的新菜單，採10道式設計，其中包括馬告、刺蔥、假酸漿葉、荖葉等原民文化中的重要香料，還有一般人較陌生的黃荊、油芒與山當歸，通通成為本季的氣味重點，藉此鉤勒出菜色的味道與香氣。擔任開場的「花蟹/柚子胡椒/蘋果/拇指檸檬」，將野生花蟹肉以柚子、味噌拌醃，並以蘋果與拇指檸檬點綴；「澎湖小卷/酪梨/山羊乳酪/墨西哥香料」則是讓澎湖小卷與不同的食材搭配，同時帶有東南亞與墨西哥的異國風味堆疊。

「生魚/味噌奶油/海葡萄/黃荊/鹹檸檬」以刷上鹹檸檬汁的時令生魚片為主角，醬汁則是由多種味噌與鮮奶油、昆布調製，再配上黃荊油、黃荊花，以及台東海葡萄點綴，整體具有滑順且清新的油脂感，輕盈仍富飽滿性。至於「干貝/豆薯/水梨/魚子醬/百香果/鬱金香/蒔蘿/野薑花」初入口時具有醃漬百香果刨冰的酸鹹感，並在口中留下咖哩香氣，十分特別。其他菜色中，也可見到主廚對於草本香氣的運用。「葡萄蝦/白昆布/菱角/野蓮/紹興/草果」即是以馬鞭草油取代醬油，為鮭魚卵賦予清新風味；葡萄蝦則搭配上由菱角、昆布、紹興酒與草果燉煮的醬汁，並以油炸的烘乾野蓮帶來酥鬆口感。

另外一道「玉米雞/綠竹筍/山椒葉/香茅/山當歸/醃篤鮮」，使用醃篤鮮作為靈感，各種香料、蔬菜及玉米雞肉在以臘肉、雞骨、豬骨、香茅等食材燉煮出的高湯中，顯現出醇厚風味。「魚/魷魚螺肉/蒜/蝦油/茶壽」則是取自魷魚螺肉蒜的意象，讓鮮魚煎烤後，搭上由魷魚、螺肉、蠔油熬煮的醬汁，以及青蒜油與蝦油增添香味，並加上炸油蔥、柴燒金針與假酸漿葉點綴。另外主廚也以「客家茶壽」作為醬汁的保溫容器，讓醬汁可以維持在最佳溫度上桌，也為料理增添些許客家風情。