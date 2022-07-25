戶外休閒風潮正夯！金鐘主持人廖科溢自招「趴趴走」不能沒有天梭T-Touch腕表

若論最早跨足穿戴裝置的品牌，來自瑞士的天梭表（TISSOT）肯定榜上有名，在1999年就推出了第一款可觸控的T-Touch系列表款。而在經歷二十餘年演進，今年品牌則加入了智慧聯網功能，打造T-Touch Connect Solar智慧腕表，一上市就受到「金鐘獎主持人」廖科溢的青睞，實際配戴後更愛不釋手，自招往後出門都不能少了它。

主持旅遊節目出名，外型帥氣的廖科溢就和眾人分享，過去在規劃戶外拍攝時都需要提前看地圖、研究地形氣象，甚至旅途中可能遇到的各項變數都需要沙盤推演個好幾次。不過，當他看到了今年新上市的T-Touch Connect Solar智慧腕表便大為驚豔，覺得只要搭配智慧型手機，就能輕鬆即時掌握環境資訊。無論是指北針、天氣預測、高度計或計步器都有，而且只要戴出門就可透過太陽能充電，既健康又環保節能，十分符合廖科溢的懶人哲學。因此，往後只要出門無論是為了工作，還是私人到戶外踏青，都讓廖科溢覺得不能不擁有一只。

金鐘主持人廖科溢現身天梭T-Touch Connect Solar智慧腕表表展。記者王聰賢／攝影

而且，此次天梭表特別在位於台北101專賣店前，呈現了T-Touch Connect Solar智慧腕表表展；據瞭解，當廖科溢得知後，就立即聯繫了品牌，表達自己對於這款腕表的喜愛。於是在表展開幕時，他還特地出席活動，並挑戰24秒體感投籃，還向日後來體驗的民眾下戰帖。不僅如此，由於T-Touch Connect Solar智慧腕表兼具了傳統表款與智能表元素，讓廖科溢認為無論著正裝或戶外登山裝扮搭配都不違和。

【天梭T-Touch Connect Solar智慧腕表表展資訊】

展出日期：從即日起至8月7日為止 ，（平日） 12:00-21:00、（假日）11:00-21:00

展出地點：台北 101 購物中心 B1 TISSOT 天梭表專賣店前廣場

共設有三大體驗區：包括「六大功能展示」、「T -TOUCH 影音區」及「24秒體感投籃區」，能近距離感受天梭表智慧腕表的完整功能性及實用性。

現場限定活動：

(1) 與表展任一處 TISSOT或T-Touch LOGO合影上傳至台灣天梭表facebook官方粉絲專頁的指定貼文下方，就有機會抽中「TISSOT客製乾洗手禮盒組」或其他好禮。

(2)於兩波挑戰梯次內參與體感互動24秒投籃，命中率最高者，即可獲得「T-Touch Connect Solar 智慧腕表」乙支（價值32,700元）。

活動詳情及參加辦法，請關注台灣天梭表facebook官方粉絲專頁。

金鐘主持人廖科溢現身天梭T-Touch Connect Solar智慧腕表表展。記者王聰賢／攝影

廖科溢（右）與SWATCH集團台灣總經理暨天梭表副經理Christy Lai，現身天梭T-Touch Connect Solar智慧腕表表展。記者王聰賢／攝影

在T-Touch Connect Solar智慧腕表表展，能近距離感受天梭表智慧腕表的完整功能性及實用性。圖／TISSOT提供

天梭表特別在位於台北101專賣店前，呈現了T-Touch Connect Solar智慧腕表表展。圖／TISSOT提供

天梭T-Touch Connect Solar智慧腕表表展的24秒體感投籃區。圖／TISSOT提供

天梭表T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕表，觸控式防刮藍寶石水晶鏡面，鈦金屬表殼與表鍊、陶瓷表圈 ，約36,200元。圖／TISSOT提供

天梭表T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕表，觸控式防刮藍寶石水晶鏡面，鈦金屬表殼、陶瓷表圈 ，約32,700元。圖／TISSOT提供