地中海畔的香奈兒夏夜晚風！CHANEL Summer Tour太可愛

結合夏季陽光、時尚與音樂的「CHANEL Summer Tour」活動，自2022年七月在地中海展開巡迴。這是由香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）攜手香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）策畫，在7月12日至13日之間停駐於位於法國聖特羅佩La Mistralée酒店的香奈兒聖特羅佩季節限定店，並於7月19日至20日來到西班牙馬貝拉（Marbella）。

香奈兒在法國聖特羅佩La Mistralée酒店的的季節限定店已經開設十年，今年以粉米色、黑色與白色相間的度假別墅的面貌，迎接2022年春夏高級時裝系列、2021/22 Métiers d'art工坊系列與香奈兒COCO BEACH系列服飾，至九月底止。「CHANEL Summer Tour」首場活動，在溫馨氛圍中展開，或法式滾球，或在飾有雙C Logo的米白與黑色廂型車拍照留念，夜晚則有香奈兒品牌大使安琪兒（Angèle）演奏鋼琴，以及Marine Neuilly的DJ演出。