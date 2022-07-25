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地中海畔的香奈兒夏夜晚風！CHANEL Summer Tour太可愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
「CHANEL Summer Tour」雙胞胎姊妹Lisa-Kaindé與Naomi Díaz組成的Ibeyi於西班牙馬貝拉獻唱。圖／香奈兒提供
「CHANEL Summer Tour」雙胞胎姊妹Lisa-Kaindé與Naomi Díaz組成的Ibeyi於西班牙馬貝拉獻唱。圖／香奈兒提供

結合夏季陽光、時尚與音樂的「CHANEL Summer Tour」活動，自2022年七月在地中海展開巡迴。這是由香奈兒藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）攜手香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）策畫，在7月12日至13日之間停駐於位於法國聖特羅佩La Mistralée酒店的香奈兒聖特羅佩季節限定店，並於7月19日至20日來到西班牙馬貝拉（Marbella）。

香奈兒在法國聖特羅佩La Mistralée酒店的的季節限定店已經開設十年，今年以粉米色、黑色與白色相間的度假別墅的面貌，迎接2022年春夏高級時裝系列、2021/22 Métiers d'art工坊系列與香奈兒COCO BEACH系列服飾，至九月底止。「CHANEL Summer Tour」首場活動，在溫馨氛圍中展開，或法式滾球，或在飾有雙C Logo的米白與黑色廂型車拍照留念，夜晚則有香奈兒品牌大使安琪兒（Angèle）演奏鋼琴，以及Marine Neuilly的DJ演出。

「CHANEL Summer Tour」活動第二站來到連續第二年於西班牙馬貝拉知名濱海度假村Marbella Club Hotel開設的限定店。以度假別墅為靈感的店面，完美融入仙境般的酒店景致，開放至2022年10月31日止。7月19日傍晚，雙胞胎姊妹Lisa-Kaindé與Naomi Díaz組成的Ibeyi於Summer Bar獻唱；接著由跨界音樂創作人Cosmo Gonik帶來DJ表演。音樂與微醺夏夜令人陶醉。在法國和西班牙的兩個地中海風情週日早晨「Style Talk」講座，都由卡洛琳德麥格雷特與模特兒Blesnya Minher暢談風格與魅力。

模特兒Blesnya Minher、香奈兒品牌大使安琪兒、香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特出席法國聖特羅佩「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供
模特兒Blesnya Minher、香奈兒品牌大使安琪兒、香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特出席法國聖特羅佩「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供
「CHANEL Summer Tour」於西班牙馬貝拉舉辦。圖／香奈兒提供
「CHANEL Summer Tour」於西班牙馬貝拉舉辦。圖／香奈兒提供
模特兒Blesnya Minher出席法國聖特羅佩「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供
模特兒Blesnya Minher出席法國聖特羅佩「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特出席法國聖特羅佩「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使卡洛琳德麥格雷特出席法國聖特羅佩「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使安琪兒於法國聖特羅佩為「CHANEL Summer Tour」活動表演。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使安琪兒於法國聖特羅佩為「CHANEL Summer Tour」活動表演。圖／香奈兒提供
「CHANEL Summer Tour」雙胞胎姊妹Lisa-Kaindé與Naomi Díaz組成的Ibeyi於西班牙馬貝拉獻唱。圖／香奈兒提供
「CHANEL Summer Tour」雙胞胎姊妹Lisa-Kaindé與Naomi Díaz組成的Ibeyi於西班牙馬貝拉獻唱。圖／香奈兒提供
模特兒Blesnya Minher出席西班牙馬貝拉「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供
模特兒Blesnya Minher出席西班牙馬貝拉「CHANEL Summer Tour」活動。圖／香奈兒提供

香奈兒 酒店 法國

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