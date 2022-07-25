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粉嫩色結合機能感！adidas Golf讓運動服飾混搭蘇格蘭經典文化

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影
adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影

節氣剛過完「大暑」，adidas Golf系列就迫不及待的選在果嶺上曝光全新秋冬系列男、女高球服飾。此次從招牌鞋款擷取靈感，融合機能性、粉嫩色彩，更於外觀加入漸層圖樣，讓球場穿搭也變得更年輕有型。

adidas Golf以旗艦級的CODECHAOS高爾夫球釘鞋為靈感，讓秋冬系列服飾，同樣具備顛覆傳統的理念。這季，品牌以「adicross」和「GO-TO」系列，為球衣帶來更多的可能性，打破運動服飾界線，不僅能在果嶺上穿，也是日常造型的最佳幫手。值得一提的是，adidas Golf在女裝系列，煞費心力，採用了傳統費爾島圖紋與菱格紋來設計針織毛衣與短裙，透過優雅感呈現出經典蘇格蘭文化。

不僅如此，呼應永續精神，秋冬系列服飾與鞋款，有80%都採用了回收物料製成，在服裝上也能看到「REUSE、REDUCE、RECYCLE」的字樣，來表明品牌決心。

adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影
adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影

而運動精品品牌 ASPORT則呈現了來自韓國的NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列，希望透過以中性色調，更貼近亞洲市場版型的服飾，重塑女性們在後疫情時代的身心靈生活健康面貌。因此設計師將機能性Polo衫、網眼罩衫、百褶網球裙，點綴上低飽和度藍、粉、綠復古基調，讓原本運動服飾更加美型，即便穿去逛街購物，一點也不違和。

adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影
adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影

adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影
adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影

adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影
adidas Golf發表秋冬系列高球服飾，顛覆傳統，讓球場穿搭也變得更年輕有型。記者曾智緯／攝影

NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列網球短裙5,780元。圖／ASPORT提供
NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列網球短裙5,780元。圖／ASPORT提供

NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列淡煙燻粉拉練外套9,880元。圖／ASPORT提供
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NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列白色網眼連帽罩衫6,180元。圖／ASPORT提供
NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列白色網眼連帽罩衫6,180元。圖／ASPORT提供

NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列天空藍POLO衫9,080元。圖／ASPORT提供
NYLORA GOLF AND TENNIS迷你系列天空藍POLO衫9,080元。圖／ASPORT提供

品牌 adidas

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