錯過再等500年！武田信玄威士忌禮盒 全球限量6,000套

日本戰國片常看到軍旗為「風林火山」的名將武田信玄，別號「甲斐之虎」。今年適逢武田信玄誕辰500週年，日本山梨縣「株式会社サン．フーズ」特別推出「甲斐之虎．武田信玄」威士忌紀念禮盒，內有陳年8年日本威士忌與專屬造型酒壺，全球限量發行6,000套。台灣列為全球海外首發地區，即將於全家便利商店販售。

日本戰國時代叱吒風雲的人物武田信玄，是織田信長敬畏的武將、德川家康的偶像。除了在軍事上的卓越表現，在甲斐一帶的政治經濟貢獻也舉足輕重。本款限量發行的紀念禮盒「甲斐之虎」威士忌，特別以武田信玄頭盔的白熊毛意象及長嘯之姿的老虎為主題設計，還附上專屬造型酒壺，別具意義。

「甲斐之虎」8年威士忌初聞撲鼻而來的是清甜的麥芽香、香草與蘋果氣息，伴隨淡淡的新鮮檸檬香與肉桂、木質辛香料味。入口後以明顯的麥芽香為主體，再由堅果、無花果層層堆疊出複雜又耐人尋味的香料氣息，在舌尖上快速流動，綿密的口感令人印象深刻。

國內酒類最大網路平台品酒網總經理唐天偉表示，日本威士忌因產量少又屢獲國際大賽金賞，酒體風味自成一格，在國際拍賣會上成交價格大都超過蘇格蘭威士忌，可見日威增值潛力。「甲斐之虎」日本威士忌禮盒不但主題限量，售價也具高CP值，適逢中秋佳節將至，送禮自用兩相宜，即日起可洽全省全家便利商店訂購。

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