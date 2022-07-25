賈靜雯到小樂、Karencici都風靡！七夕用中性珠寶定情
七夕情人節將近，Tiffany& Co.的藍盒子無疑是許多女性心目中最想收到的禮物之一，除了品牌代言人海莉鮑德溫（Hailey Bieber）拍攝全新形象廣告，包括雙金影后賈靜雯、新生代R&B小天后Julia吳卓源、創作才女Karencici、優質女演員任容萱與人氣歌手小樂吳思賢，也都以各自的個性與穿搭風格演繹Tiffany T系列珠寶，也是今年七夕送禮的熱門選擇。系列設計將簡約的T字圖樣線條和圖形與優雅稜角比例相結合，不論是項鍊、手環、耳環及戒指，設計都會的簡約中帶有力量，不論送給男性或女性都很適宜，甚至兩人一起配戴也都能巧妙地融入彼此的穿搭。
而設計同樣洋溢紐約風格的TASAKI，在七夕之際則回顧星河鵲橋的浪漫傳奇故事。將星星圖騰融入設計的comet plus diamonds和abstract star系列，以通透的鑽石搭配純淨無瑕的珍珠，具象地勾勒繁星密布的夏夜星空，也為戀人創造專屬彼此的定情信物。cosmic系列則以簡潔流暢的黃金圓弧，層層堆疊交錯出地球、月球及其他天體行星的運行軌跡，刻畫戀人以彼此為中心的小宇宙，極富深刻意義。
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