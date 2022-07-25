賈靜雯到小樂、Karencici都風靡！七夕用中性珠寶定情

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，72萬5,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環，72萬5,000元。圖／TIFFANY提供

七夕情人節將近，Tiffany& Co.的藍盒子無疑是許多女性心目中最想收到的禮物之一，除了品牌代言人海莉鮑德溫（Hailey Bieber）拍攝全新形象廣告，包括雙金影后賈靜雯、新生代R&B小天后Julia吳卓源、創作才女Karencici、優質女演員任容萱與人氣歌手小樂吳思賢，也都以各自的個性與穿搭風格演繹Tiffany T系列珠寶，也是今年七夕送禮的熱門選擇。系列設計將簡約的T字圖樣線條和圖形與優雅稜角比例相結合，不論是項鍊、手環、耳環及戒指，設計都會的簡約中帶有力量，不論送給男性或女性都很適宜，甚至兩人一起配戴也都能巧妙地融入彼此的穿搭。

而設計同樣洋溢紐約風格的TASAKI，在七夕之際則回顧星河鵲橋的浪漫傳奇故事。將星星圖騰融入設計的comet plus diamonds和abstract star系列，以通透的鑽石搭配純淨無瑕的珍珠，具象地勾勒繁星密布的夏夜星空，也為戀人創造專屬彼此的定情信物。cosmic系列則以簡潔流暢的黃金圓弧，層層堆疊交錯出地球、月球及其他天體行星的運行軌跡，刻畫戀人以彼此為中心的小宇宙，極富深刻意義。

Karencici配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
Karencici配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
任容萱配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
任容萱配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指，13萬2,000元。圖／TIFFANY提供
Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒指，13萬2,000元。圖／TIFFANY提供
TASAKI comet plus diamonds pave戒指，14萬6,000元。圖／TIFFANY提供
TASAKI comet plus diamonds pave戒指，14萬6,000元。圖／TIFFANY提供
賈靜雯配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
賈靜雯配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
吳思賢（小樂）配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
吳思賢（小樂）配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
Julia吳卓源配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
Julia吳卓源配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
TASAKI cosmic項鍊，11萬6,000元。圖／TIFFANY提供
TASAKI cosmic項鍊，11萬6,000元。圖／TIFFANY提供
賈靜雯與吳思賢（小樂）配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
賈靜雯與吳思賢（小樂）配戴TIFFANY T系列珠寶。圖／TIFFANY提供
TASAKI abstract star鑽石耳環，20萬6,000元。圖／TIFFANY提供
TASAKI abstract star鑽石耳環，20萬6,000元。圖／TIFFANY提供

七夕 Tiffany

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