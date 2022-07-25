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冠軍咖啡搭費南雪！LA ONE中秋禮盒預購結清享優惠

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
LA ONE費南雪禮盒790元。圖／LA ONE提供。
LA ONE費南雪禮盒790元。圖／LA ONE提供。

由法餐南霸天簡天才主廚擔任主理人的LA ONE，今年中秋推出「雙冠軍咖啡聯名禮盒」、「經典費南雪禮盒」（鳳梨、鹽之花、綜合口味）、「達克瓦茲禮盒」（檸檬巧克力、鳳梨巧克力口味）、「鹽之花波蘿蛋黃酥」共7款禮盒，即日起至9月4日止，只要預購結清即可享有「滿十送一」或「滿額優惠最高85折起」優惠方案二擇一。

其中「雙冠軍咖啡聯名禮盒」以世界冠軍咖啡師吳則霖與烘豆師賴昱權精選咖啡豆，結合LA ONE最自信的法式點心費南雪或達克瓦茲，將法式甜點與咖啡完美搭配，最適合親友聚會品味。

「鹽之花波蘿蛋黃酥」顛覆傳統酥油皮，撒上鹽之花，形成微鹹甘甜的「鹽之花菠蘿皮」。嚴選烏豆沙費工耐心攪拌，香氣馥郁；產銷履歷鹹蛋黃二次刷上米酒頭，不僅去腥、風味更加醇厚；每個部份拆解開來都好吃，香氣四溢的酥、香、甘、美。

「經典費南雪禮盒」秉持法國費南雪的純正口感，完美酥脆的邊緣、微濕潤的中間體，鹽之花以鹹味襯出完美濃郁榛果香，鳳梨內餡則以鮮明果味賦予這款百年甜點新的品嚐樂趣。

「達克瓦茲禮盒」以超繁複工序創造獨特酸果巧克力奶油内餡，酸甜相襯。餅殼表面閃耀珍珠光澤，略帶酥感，與滑順奶油內餡映照出精巧口感。

LA ONE鹽之花菠蘿蛋黃酥禮盒700元。圖／LA ONE提供。
LA ONE鹽之花菠蘿蛋黃酥禮盒700元。圖／LA ONE提供。
LA ONE達克瓦茲禮盒870元。圖／LA ONE提供。
LA ONE達克瓦茲禮盒870元。圖／LA ONE提供。
LA ONE雙冠軍咖啡聯名禮盒920元起。圖／LA ONE提供。
LA ONE雙冠軍咖啡聯名禮盒920元起。圖／LA ONE提供。

咖啡 巧克力 鳳梨

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