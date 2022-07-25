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65億奢華絕美珠寶 Dior Print高級珠寶展首登台南奇美博物館

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
奇美博物館展覽現場特地以植物重現西西里活動現場的地中海氛圍。記者孫曼／攝影
奇美博物館展覽現場特地以植物重現西西里活動現場的地中海氛圍。記者孫曼／攝影

「為珠寶塗繪上印花圖紋！」Dior Print高級珠寶系列，繼6月初發表於義大利西西里全球首度曝光後，自7月26日起至7月31日止假台南奇美博物館舉辦海外首展，共帶來逾440件珠寶和腕表、總價值約65億新台幣，不論數量或價值皆為歷年來台展出之最。其中又以鑲嵌一枚罕見11.58克拉D-FL梨形切割Dior Print Vendôme鑽石項鍊最高價之作，而另一件鑲嵌14.66克拉枕形切割Dior Print Vendôme緬甸藍寶石項鍊，則是次高單價的作品。品牌也首度為台灣頂級客提供裸石訂製服務。

●Dior Print幻化二維平面織品

對於Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane來說，Dior Print是繼2018年Dior Dior Dior系列編織珠寶蕾絲、2020年Tie & Dior挑戰織品紮染，到2022年初Galons Dior層次編織之後，再度挑戰包括繁花（Liberty prints）、格紋、條紋和紮染在內的高級訂製服工藝技巧，以三維的立體珠寶向品牌自1949年以來6款經典的二維印花紋路致敬，除了精選優質的珍稀寶石，也以極度輕柔飄逸的視覺效果體現精湛的珠寶工藝。

展區以花園、高級訂製服、抽象三大主題呈現不同面向的Victoire創意思維。來台展出的35件Dior Print新作中，可見品牌自英國經典維琪格紋延伸出的作品，大量運用玫瑰式切割鑽石的花紋、以Victoire鍾愛的彩漆為彩色寶石收邊的線條條紋、纖細精緻的豹紋、以及融匯條紋與花朵圖案的混合之作。

為了將印花飾譯為珠寶，工匠在寶石鑲嵌工法與寶石置放密度上下足功夫，確保裝飾其上的格紋及條紋與每一件珠寶的律動及輪廓完美聯動，以便能達到Victoire最所要求的效果：「當緞帶飄蕩時，印花亦需隨之起舞。」金屬和寶石如實呈現蜷縮樣態下扭曲形變的印花與線條，是必須親眼鑑賞的極致工藝。

●Galons Dior挑戰編織 2022年度腕表呼應高訂主題

本次展覽同時呈現歷屆珠寶主題的延伸新作，與過往系列中極具代表性的作品，包括今年初發表，以多重式樣的鑲嵌手法回應高級訂製服裡直式或橫向的層次編織的Galons Dior高級珠寶系列，亦是首度來台。各式切割寶石在光線下呈現編織感，洋溢復古情調，但胸針、髮夾、袖扣等單品則極具個性，是魅力所在。

同場展出的高級腕表，包括今年新發表的8款獨一無二的Grand Bal de Printemps以及La D de Dior Precieuse à Secret Galons，前者向迪奧先生繪製的高級訂製服手稿致敬，浪漫幻化粉彩春天色系，以表盤迴旋的自動盤重現晚宴禮服裙擺舞動的搖曳，表背鐫刻訂製服手稿圖案與迪奧先生的簽名式樣；後者從古老辮織技法延伸出交疊重組的辮子，表帶、表盤與旋轉表蓋鋪鑲珍貴寶石，既是珠寶也是腕表，是出自珠寶創意總監Victoire的巧思。

奇美博物館展覽現場。記者孫曼／攝影
奇美博物館展覽現場。記者孫曼／攝影
Dior Print藍寶石祖母綠鑽石胸針，330萬元。圖／迪奧提供
Dior Print藍寶石祖母綠鑽石胸針，330萬元。圖／迪奧提供
花瓣的部分以彩色寶石裝飾出高級訂製服布料條紋圖案。圖／迪奧提供
花瓣的部分以彩色寶石裝飾出高級訂製服布料條紋圖案。圖／迪奧提供
經典liberty print花卉圖案組成的緞帶靈動輕巧。記者孫曼／攝影
經典liberty print花卉圖案組成的緞帶靈動輕巧。記者孫曼／攝影
Dior Print三色金質多彩緞帶項鍊是體現系列精華的代表作，4500萬元。圖／迪奧提供
Dior Print三色金質多彩緞帶項鍊是體現系列精華的代表作，4500萬元。圖／迪奧提供
Dior Print高級珠寶暨腕表展是首度於台南奇美博物館舉辦的精品活動。記者孫曼／攝影
Dior Print高級珠寶暨腕表展是首度於台南奇美博物館舉辦的精品活動。記者孫曼／攝影
現場單價最高的Dior Print Vendôme鑽石項鍊，鑲嵌11.58克拉 D-FL梨形切割主鑽，約9,800萬元。記者孫曼／攝影
現場單價最高的Dior Print Vendôme鑽石項鍊，鑲嵌11.58克拉 D-FL梨形切割主鑽，約9,800萬元。記者孫曼／攝影
項鍊花瓣部分裝飾豹紋圖案，極為精緻細膩。記者孫曼／攝影
項鍊花瓣部分裝飾豹紋圖案，極為精緻細膩。記者孫曼／攝影
Dior Print花紋多彩寶石耳環，約390萬元。圖／迪奧提供
Dior Print花紋多彩寶石耳環，約390萬元。圖／迪奧提供
Dior Print Vendome鑽石項鍊，2,700萬元。圖／迪奧提供
Dior Print Vendome鑽石項鍊，2,700萬元。圖／迪奧提供
首度來台的Galons Dior系列高級珠寶。記者孫曼／攝影
首度來台的Galons Dior系列高級珠寶。記者孫曼／攝影
Dior Print藍寶石鑽石耳環，約1,400萬元。圖／迪奧提供
Dior Print藍寶石鑽石耳環，約1,400萬元。圖／迪奧提供
現場單價次高的Dior Print Vendôme緬甸藍寶石項鍊，約6,200萬元。記者孫曼／攝影
現場單價次高的Dior Print Vendôme緬甸藍寶石項鍊，約6,200萬元。記者孫曼／攝影
以經典liberty print花卉圖案為主要靈感發想的Dior Print作品，大量使用玫瑰切割鑽石。記者孫曼／攝影
以經典liberty print花卉圖案為主要靈感發想的Dior Print作品，大量使用玫瑰切割鑽石。記者孫曼／攝影
Dior Print藍寶石項鍊，以珠寶手法重現迪奧先生著名的格紋圖案。圖／迪奧提供
Dior Print藍寶石項鍊，以珠寶手法重現迪奧先生著名的格紋圖案。圖／迪奧提供
Dior Grand Bal de Printemps N°1，36毫米白K金、玫瑰金和鑽石配自動上鍊機芯，獨一無二款式，1,050萬元，系列共8款各限量一枚。圖／迪奧提供
Dior Grand Bal de Printemps N°1，36毫米白K金、玫瑰金和鑽石配自動上鍊機芯，獨一無二款式，1,050萬元，系列共8款各限量一枚。圖／迪奧提供
La D de Dior Précieuse à Secret Galons珠寶腕表，以編辮子的概念交疊重組而成，共有四色。圖／迪奧提供
La D de Dior Précieuse à Secret Galons珠寶腕表，以編辮子的概念交疊重組而成，共有四色。圖／迪奧提供
展場空間。記者孫曼／攝影
展場空間。記者孫曼／攝影
Grand Soir Herbier系列植物標本工藝腕表。記者孫曼／攝影
Grand Soir Herbier系列植物標本工藝腕表。記者孫曼／攝影
La D de Dior Précieuse à Secret Galons珠寶腕表，21毫米白K金、鑽石、藍寶石配石英機芯，8,30萬元。圖／迪奧提供
La D de Dior Précieuse à Secret Galons珠寶腕表，21毫米白K金、鑽石、藍寶石配石英機芯，8,30萬元。圖／迪奧提供
Galons Dior Zigzag藍寶石鑽石項鍊。圖／迪奧提供
Galons Dior Zigzag藍寶石鑽石項鍊。圖／迪奧提供
Dior Print紅寶石花紋鑽石耳骨夾，約135萬元。圖／迪奧提供
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Dior 珠寶 腕表

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