65億奢華絕美珠寶 Dior Print高級珠寶展首登台南奇美博物館

「為珠寶塗繪上印花圖紋！」Dior Print高級珠寶系列，繼6月初發表於義大利西西里全球首度曝光後，自7月26日起至7月31日止假台南奇美博物館舉辦海外首展，共帶來逾440件珠寶和腕表、總價值約65億新台幣，不論數量或價值皆為歷年來台展出之最。其中又以鑲嵌一枚罕見11.58克拉D-FL梨形切割Dior Print Vendôme鑽石項鍊最高價之作，而另一件鑲嵌14.66克拉枕形切割Dior Print Vendôme緬甸藍寶石項鍊，則是次高單價的作品。品牌也首度為台灣頂級客提供裸石訂製服務。

●Dior Print幻化二維平面織品

對於Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane來說，Dior Print是繼2018年Dior Dior Dior系列編織珠寶蕾絲、2020年Tie & Dior挑戰織品紮染，到2022年初Galons Dior層次編織之後，再度挑戰包括繁花（Liberty prints）、格紋、條紋和紮染在內的高級訂製服工藝技巧，以三維的立體珠寶向品牌自1949年以來6款經典的二維印花紋路致敬，除了精選優質的珍稀寶石，也以極度輕柔飄逸的視覺效果體現精湛的珠寶工藝。

展區以花園、高級訂製服、抽象三大主題呈現不同面向的Victoire創意思維。來台展出的35件Dior Print新作中，可見品牌自英國經典維琪格紋延伸出的作品，大量運用玫瑰式切割鑽石的花紋、以Victoire鍾愛的彩漆為彩色寶石收邊的線條條紋、纖細精緻的豹紋、以及融匯條紋與花朵圖案的混合之作。

為了將印花飾譯為珠寶，工匠在寶石鑲嵌工法與寶石置放密度上下足功夫，確保裝飾其上的格紋及條紋與每一件珠寶的律動及輪廓完美聯動，以便能達到Victoire最所要求的效果：「當緞帶飄蕩時，印花亦需隨之起舞。」金屬和寶石如實呈現蜷縮樣態下扭曲形變的印花與線條，是必須親眼鑑賞的極致工藝。

●Galons Dior挑戰編織 2022年度腕表呼應高訂主題

本次展覽同時呈現歷屆珠寶主題的延伸新作，與過往系列中極具代表性的作品，包括今年初發表，以多重式樣的鑲嵌手法回應高級訂製服裡直式或橫向的層次編織的Galons Dior高級珠寶系列，亦是首度來台。各式切割寶石在光線下呈現編織感，洋溢復古情調，但胸針、髮夾、袖扣等單品則極具個性，是魅力所在。