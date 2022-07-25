Virgil設計的環保印花首次現身 LV運動鞋傳遞永續概念

由已故路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監Virgil Abloh打造的LV Trainer運動鞋，是品牌人氣、買氣都很有代表性的單品，每季也都有非常搶眼的新款式誕生。最近LV Trainer運動鞋迎來全新的環保款式，從材質到設計上都傳遞出永續發展的精神，別具意義。

這次新款的LV Trainer運動鞋，使用了90%的回收再生、生物來源材料製作出鞋身廓型，鞋底由高達94%的可再生聚氨酯材料組成，在回彈、緩衝及腳部支撐方面的效率依然出色。內墊是可再生棉質所打造的，更使用了100%可再生聚氨酯材質製成鞋墊。鞋面混合了可再生聚酯與玉米基塑膠材料，再生塑膠材料鞋帶穿過使用再生聚酯材料製成的鞋舌，鞋眼為91%的再生聚氨酯材料。在外觀部分，Virgil Abloh在世時設計的logo圖案巧妙地把LV和循環利用的箭頭符號結合，這也是這款永續發展圖樣首次被運用在LV產品上。

鞋盒同樣使用100%回收再生且可再回收的紙板製成，內側也有永續發展logo圖案，更加上了提把的設計，免去提袋需求。包裝內部使用植物性油墨、原始的牛皮紙，毛氈鞋袋也是來自永續管理森林的可再生Tencel™ 纖維製成的。