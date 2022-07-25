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席捲歐美水果風味酒精蘇打 8bly芭啵莉蘇打泡泡酒來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
8bly芭啵莉蘇打泡泡酒在台灣正式上市，推薦價每罐49元。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
8bly芭啵莉蘇打泡泡酒在台灣正式上市，推薦價每罐49元。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

因應新世代健康風潮而推出的含酒精和水果風味的硬式Hard Seltzer酒精蘇打，在歐美廣受歡迎，8bly芭啵莉蘇打泡泡酒（8bly Hard Seltzer）即日起在台灣正式上市，從亞洲市場關注的味道出發，首發系列推出水蜜桃、仙人掌、白葡萄三種水果風味。

在歐美，Hard Seltzer酒精蘇打藉由社群媒體、流行語、迷因等流行平台及元素，在年輕族群中颳起了一陣新旋風，隨處可見它的身影。8bly芭啵莉蘇打泡泡酒酒精濃度約為4％，且不含麩質，平常如果因為麩質過敏而不能喝啤酒的朋友，也能夠安心地大口飲用。

一罐8bly芭啵莉蘇打泡泡酒只有65大卡低熱量，不管是追求健康還是正在減重的朋友們，都能夠毫無負擔的放鬆暢飲。滿滿的水果香氣、自然的酸甜加上剛剛好的氣泡感，喝起來特別順口解膩，清爽口感比喝啤酒還暢快。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自然的酸甜加上剛剛好的氣泡感，喝起來順口解膩。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
自然的酸甜加上剛剛好的氣泡感，喝起來順口解膩。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一罐8bly芭啵莉蘇打泡泡酒只有65大卡低熱量。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一罐8bly芭啵莉蘇打泡泡酒只有65大卡低熱量。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首發系列推出水蜜桃、仙人掌、白葡萄三種水果風味。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
首發系列推出水蜜桃、仙人掌、白葡萄三種水果風味。圖／好味食飲提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 社群媒體 味道

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