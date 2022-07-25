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石斑魚堡上市！首間「魚漢堡店」還有虱目魚、鬼頭刀堡
紓解台灣石斑魚的產銷困境，崇越集團旗下的安永集團，新成立台灣首間「魚漢堡」專門店「樂魚Blue Fish」，以台灣在地龍虎斑為食材，推出「香柚和風石斑堡」，另外還有脆脆海鱸堡、夏威夷馬西魚堡、蜂蜜芥末虱目魚堡等不同魚類漢堡，讓民眾享受不同的台灣水產美味。
全新打造的「樂魚漢堡」店面鄰近國父紀念館，以海鱸、鬼頭刀、旗魚等台灣在地魚種作為原料，製作各式漢堡、熱狗堡。其中最具話題性的「香柚和風石斑堡」，選用台灣在地龍虎斑，兼具龍膽石斑的彈牙肉質與老虎斑的細緻，搭配上柚子蘿蔔、青蔥柚子醬，帶來清爽的酸香滋味。除了在樂魚光復店限量供應外，也會於宜蘭安永心時館、台北大學三峽校區心湖會館同步販售。
除此之外，樂魚的「脆脆海鱸堡」選用安永鱸魚，經油炸後搭配酪梨醬、塔塔醬，具有強烈的異國風味，單點190元，套餐250元。「蜂蜜芥末虱目魚堡」則使用醃製虱目魚菲力，搭配蜂蜜芥末醬、焦化洋蔥、芝麻葉與瑪莎拉香料提味，單點180元，套餐240元。其他還有以「鬼頭刀」製作而成的「夏威夷馬西魚堡」，或是「美味旗魚堡」、「熱浪鮮蝦堡」、「經典菇菇蛋堡」等不同選擇。即日起至8月31日試營運期間，樂魚光復店餐點全品項限量供應中。
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