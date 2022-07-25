石斑魚堡上市！首間「魚漢堡店」還有虱目魚、鬼頭刀堡

紓解台灣石斑魚的產銷困境，崇越集團旗下的安永集團，新成立台灣首間「魚漢堡」專門店「樂魚Blue Fish」，以台灣在地龍虎斑為食材，推出「香柚和風石斑堡」，另外還有脆脆海鱸堡、夏威夷馬西魚堡、蜂蜜芥末虱目魚堡等不同魚類漢堡，讓民眾享受不同的台灣水產美味。

全新打造的「樂魚漢堡」店面鄰近國父紀念館，以海鱸、鬼頭刀、旗魚等台灣在地魚種作為原料，製作各式漢堡、熱狗堡。其中最具話題性的「香柚和風石斑堡」，選用台灣在地龍虎斑，兼具龍膽石斑的彈牙肉質與老虎斑的細緻，搭配上柚子蘿蔔、青蔥柚子醬，帶來清爽的酸香滋味。除了在樂魚光復店限量供應外，也會於宜蘭安永心時館、台北大學三峽校區心湖會館同步販售。