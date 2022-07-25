七連莊！格蘭父子獲2022 ISC「年度最佳烈酒集團」肯定
業界最具權威性及關注度的英國倫敦國際烈酒競賽（International Spirits Challenge，簡稱ISC）近日揭曉第27屆獲獎名單，今年格蘭父子洋酒集團再度於眾多酒廠競爭中脫穎而出，不僅連續7年獲頒「年度最佳烈酒集團」最高殊榮，旗下品牌總計收獲3個特獎殊榮與81面獎牌，其中更多達40面特金牌與金牌，表現空前出色。
旗下單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪與百富，亦在競賽中取得亮眼成績，勇奪7面金牌與4面銀牌。除了在盲測品飲環節大獲評審青睞外，格蘭菲迪以科技意象為發想，巧妙融入東西方薈萃景象打造的福鹿新年禮盒更榮獲「最佳特殊/限定包裝」特獎。
世界四大烈酒賽事之一的英國ISC國際烈酒競賽，因擁有高公正性的評選標準，被譽為「烈酒界奧斯卡」。格蘭父子集團能連續7年榮獲「年度最佳烈酒集團」獎項，歸因於酒廠始終如一的高品質管理。格蘭父子酒廠成立逾百年，是少數仍秉持傳統製酒工藝的酒廠，廠內世代傳承製酒知識與匠人們的精湛手藝，淬鍊出一瓶瓶的高品質佳釀，讓格蘭菲迪與百富一舉拿下7金、4銀的佳績。
格蘭菲迪首席調酒師布萊恩‧金思曼（Brian Kinsman）開心說道：「我為集團許多品牌獲得ISC獎項認可感到無比自豪，評審的高度認可歸功於團隊持續的奉獻和努力，我們將持續保持最佳狀態，也期許未來能繼續獲得肯定。」
格蘭菲迪高年份酒款亦強勢摘金，包括專為鍾愛雪莉桶風味的大中華區飲用者所量身打造的「格蘭菲迪22年雪莉之王單一麥芽威士忌」，與選用頂級珍稀干邑白蘭地橡木桶過桶、堪比威士忌界的凡爾賽的「格蘭菲迪26年干邑桶單一麥芽威士忌」，皆於本次ISC競賽中獲頒金牌殊榮。
此外，在西班牙Oloroso雪莉桶和美國波本桶中熟成超過30年「格蘭菲迪30 年單一麥芽威士忌」，與具有獨特島嶼風情、熱情甜美的「格蘭菲迪21年單一麥芽威士忌」也於今年再次摘金，備受評審高度青睞。除了在盲飲環節中獲獎外，格蘭菲迪福鹿新年禮盒鮮明的手繪風格，以科技意象為發想，巧妙融入東西方薈萃景象，獲得全球重量級酒界評審肯定的「最佳特殊／限定包裝」特獎。
今年百富故事系列也在ISC中大有嶄獲，取得3面金牌。鍍金產品包含「百富故事系列12年糖心橡木」，為首席調酒師傳人Kelsey嘗試以預烤過的木桶再次送入製桶廠進行深度烘烤，使這款威士忌既帶有焦糖果香，又有細緻的香草和橡木氣味；「百富故事系列14年泥煤週」則是復刻百年前泥煤麥芽製程製作而成的酒款，體現百富獨有的泥煤風味；而限量上市的「百富故事系列21年傾城玫瑰」，靈感來自關於一朵玫瑰花的浪漫傳說，首席調酒師挑選陳年在美國波本桶21年的威士忌，再運用澳洲席哈紅酒桶過桶，呈現出玫瑰般獨特色澤，同樣大獲評審好評。百富過桶系列4隻酒款，運用首席調酒師大衛史都華於1980年代首創的「過桶工藝」，讓酒款在百富經典的蜂蜜風味基調之上，又各自擁有獨特風格，也取得4面銀牌的好成績。
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