屏東可可組跨域國家隊研發鎖香啤酒、舒緩膏 進軍百貨

屏東縣府推動可可產業，今天發表可可新品，在可可製成巧克力過程中，產出的可可豆殼，以可可茶再經過新研發的鎖香技術將香氣鎖在糖蜜，將可可鎖香蜜糖作為食品加工原料，製作出多層次香氣巧克啤酒；另外從可可果莢萃取多酚活性，應用在肌膚可減少搔癢感，製成舒緩膏，看見可可產業的無限可能。

屏東縣府在2020年提出屏東可可地方創生計畫，由國發會核定通過，在此計畫架構屏東可可產業跨域國家隊，向經濟部提案，期盼透過與在地產業接軌研發循環資材商品，導入通路市場。

奇謀行銷公司總經理潘永祥說，公司扮演整合角色，盤點近年來屏東執行相關可可研究計畫，有工研院，高雄餐旅大學都有不錯研究成果，從中發現屏東可可產業競爭力、技術。

潘永祥說，推出的屏東巧克啤酒，利用可可製成巧克力過程，產出的可可豆殼，以可可茶再經過新研發的鎖香技術將香氣鎖在糖蜜中，挑戰鎖香效果，將糖蜜產出的精釀風味啤酒，口感達多層次。可可鎖香蜜糖作為食品加工原料，對於循環加值加分，是很好的材料，未來廣泛應運烘焙、餐飲業。

另外一項可可相關商品，以可可果莢萃取出多酚活性，應用在肌膚減少搔癢感，計畫製成舒緩膏，相當適合現今出遊熱潮。

老莫可可農園業者楊雅萍說，可可不能只單做可可，且巧克力攜帶不方便，夏天高溫尤其困難，找出產品特色，推出常溫性商品，像是甜點、餅乾、啤酒等，可以帶著走，感謝縣府媒合，去年底推出新品可可鬆，造福素食消費者，今年中秋節也將推出，可可相關月餅口味。

台灣可可與巧克力產業協會TICCA理事長張翠蘭說，協會會員約有80名，七成來自屏東可可產業，會員們彼此分工，有的專注黑巧克、生巧克、白巧克力，或專注可可保養品開發，結合產業發展出多元商機。

縣府指出，7月28日在可可產業園區舉行跨域產業媒合會，邀請知名豆漿業者、沖泡式奶茶業者等洽談，另外也有加工品可可麵條等。屏東可可國家隊今年8月進駐新光三越百貨公司的好好集專櫃販售，提高可可能見度。

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