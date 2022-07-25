現省85元！必勝客「買紙包飯送夏威夷比薩」

炎炎夏日，必勝客Pasta Hut自即日起推出平日個人餐優惠方案，凡點購任一口味紙包飯，就可以免費獲得「夏威夷獨享比薩」1個，現省85元。

必勝客Pasta Hut於今年所推出的「紙包飯」，以精選食材搭配獨特的紙包封烤技術，藉由212度高溫快速鎖住食材精華，共有2種口味可供選擇。其中「松露牛肝菌干貝起司」紙包飯是由牛肝菌、特級鮮奶油及松露打造成特調醬汁，再搭配干貝、洋菇、莫扎瑞拉起司等食材，讓滋味融入米飯之中；「粉紅醬海鮮起司」紙包飯則是將番茄紅醬與奶油白醬共同調配成粉紅醬，搭配鮮蝦、魷魚圈及莫札瑞拉起司，適合海鮮控享用，每份均為209元。

即日起至8月29日期間，週一至週五，凡透過「PK雙饗卡」APP訂購任一款紙包飯，就可獲得「夏威夷獨享比薩」1個，一次享受兩種美味。