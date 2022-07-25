疫後在家烤肉需求增 乾杯燒肉禮盒業績衝翻倍
乾杯集團旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，推出六款中秋禮盒並擴大銷售通路，搶進與蝦皮、Pinkoi、微風精品線上首度合作，成為長期零售通路最佳夥伴，聯合Momo購物網、自家電商與餐飲實體店鋪，融合線上與線下共六大通路齊力販售，隨著銷售版圖的擴張，業績有望帶動翻倍成長。
乾杯表示，近年因疫情影響，中秋「宅家烤肉」商機發威、外賣「中秋燒肉禮盒」爆量激增，雖7月餐廳人流已明顯回溫，但成長幅度尚未恢復至疫情前，顯示衝擊仍在，預估今年「宅家烤肉」與「戶外自烤」需求持續延燒。
乾杯也說，今年乾杯超市烤肉禮盒於7月25日早鳥開賣，更首次進軍蝦皮、Pinkoi、微風精品線上，聯合momo購物網四大平台於8月1日同步上架、祭開館慶。乾杯超市還推出早鳥活動，用1元可享有價值7459元大禮包，讓民眾輕鬆打造奢華烤宴，吃得高級又划算。
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