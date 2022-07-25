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全家隱藏版特調「能量仙女紅茶」嗨咖必嚐鮮 買霜淇淋還可得30元GoShare騎乘金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家私品茶攜手Red Bull紅牛能量飲，將整罐Red Bull火龍果風味能量飲加入「仙女紅茶」，推出夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」。圖／全家便利商店提供
全家私品茶攜手Red Bull紅牛能量飲，將整罐Red Bull火龍果風味能量飲加入「仙女紅茶」，推出夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」。圖／全家便利商店提供

搶攻涼夏商機，7月27日起全家便利商店集結私品茶、Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café等夏日3大明星商品推出全新口味與限時優惠，超人氣私品茶「仙女紅茶」聯手Red Bull推出隱藏版特調「能量仙女紅茶」；Fami!ce全家霜淇淋則攜手GoShare共推夏日好康，購買Fami!ce全家霜淇淋即可獲得30元GoShare騎乘金；此外，全家Let’s Café單品咖啡再拓新版圖，推出全新「宏都拉斯高地小農」單一產區雨林認證咖啡豆，富含天然果香，口感醇厚滑順，7月27日至8月9日期間更享55元起會員嘗鮮優惠。

全家私品茶「仙女紅茶」自6月底升級強勢回歸後，在社群掀起一波囤貨潮，不到1個月已售出超過90萬杯，這次全家更聯手Red Bull紅牛能量飲推出隱藏版特調「能量仙女紅茶」，以整罐Red Bull Summer Edition火龍果風味加入仙女紅茶中，微酸口感及氣泡打造豐富的層次，清爽風味與仙女紅茶的醇厚茶香完美結合，讓人彷彿身處異國般的夏日風情，可說是出遊、派對必備超嗨飲品。

而夏季超高人氣的Fami!ce全家霜淇淋也宣布與GoShare移動共享服務更聯手推出夏日獨家好康，自7月27日起至8月26日期間，只要購買Fami!ce全家霜淇淋即可獲得30元GoShare騎乘金，同時還能夠以9,000點全家會員點數限量兌換30元GoShare騎乘金；另外Fami!ce全家霜淇淋更首次進駐GoShare App，活動期間只要打開GoShare App，地圖上除顯示可借用車輛與街道名稱外，更將顯示Fami!ce全家霜淇淋販售店舖，消暑吃冰一騎就到。

喜愛全家單品咖啡的民眾，7月27日又有新選擇，全新100%單一產區「宏都拉斯高地小農」單品咖啡，通過熱帶雨林保育聯盟認證，口感明亮且層次豐富，冷熱飲皆宜，可感受柑橘調性的細緻果香、巧克力般的醇厚風味及紅糖般香甜圓滑的口感，以及尾韻醇厚滑順。7月27日至8月9日期間推出限時6.1折起會員嘗鮮優惠，Let’s Café單品大杯美式特價55元、單品大杯拿鐵特價65元。全家App「全+1商城」更限量販售Let’s Café烏干達月亮山、哥倫比亞烏伊拉2款咖啡豆，250g售價399元，在家也能隨時享受。

Fami!ce全家霜淇淋與GoShare移動共享服務聯手推出夏日獨家好康，自7月27日起至8月26日期間，購買Fami!ce全家霜淇淋即可獲得30元GoShare騎乘金。圖／全家便利商店提供
Fami!ce全家霜淇淋與GoShare移動共享服務聯手推出夏日獨家好康，自7月27日起至8月26日期間，購買Fami!ce全家霜淇淋即可獲得30元GoShare騎乘金。圖／全家便利商店提供
全家私品茶推出夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」，更推出限定杯款，結合火龍果與Red Bull元素的雙面杯身，既可愛又吸睛。圖／全家便利商店提供
全家私品茶推出夏季隱藏版特調「能量仙女紅茶」，更推出限定杯款，結合火龍果與Red Bull元素的雙面杯身，既可愛又吸睛。圖／全家便利商店提供

咖啡 宏都拉斯 高地

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