有你共創募資顧問服務 讓新創品牌開啟圓夢第一步

圖／有你共創提供

當新創品牌進入市場面對主流商品的既有市占率，會面臨三個月到半年的嚴格考驗期，可能逐步走向穩定或滿目瘡痍。事實上，新創商品進入市場有更低風險的途徑可以選擇，有你共創公司旗下u.Design有.設計以文創設計電商為本，進入市場9年，因與許多新創設計師合作，看到非常多設計好點子，卻礙於市場風險，無法順利發展，因此開始跨足群眾募資顧問領域，期待與新創品牌站在同一陣線，為進入市場的第一步提供完整一條龍服務，攜手新創品牌展開圓夢計畫。

有你共創旗下u.Design有.設計除了是文創設計品電商，對於商品銷售可提供完整 know-how之外，更可以集結集團資源，透過新聞媒體、網路平台等多渠道曝光，加上超過180萬會員、近50萬社群粉絲，客製化專屬推薦，受眾更精準，每一個群眾募資案件，都能透過多面向操作產生綜效，有效讓新創品牌擴大市場接觸率，同時提升商品募資金額，讓品牌宣傳與商品收益並進。

另外u.Design有.設計，除了能有效規劃2C宣傳，目前也累積百位團購主，包含親子、美妝、生活…等多種不同類型，可為產品媒合最適當的合作人選，透過團購主的號召與分享，在社群宣傳建立口碑，同時拉近品牌與消費者距離。此外，當商品募資結束後，可無縫接續u.Design有.設計電商平台銷售或串聯海外通路，延續募資熱潮，讓新創品牌取得更好的起步。

以近期專案為例，今年三月上檔的專案【Arpha 3D 人臉辨識智慧電子鎖】，商品功能創新，也符合現在家庭的消費趨勢，在產品力強，以及顧問團隊悉心規畫之下，除達到0.4%極低退貨率，更創下群眾募資電子門鎖類最高金額。

u.Design有.設計自2019年進入募資顧問服務市場，募資案件成功率高達96%，每檔平均募資金額超過380萬，累計已協助台灣百餘個以上品牌執行群眾募資案，未來兩年，有你共創也將積極協助品牌進到海外募資市場及佈局海外銷售通路，從產品首發到通路的一條龍垂直服務，讓品牌在海內外可以發展的更精彩，讓好的創意可以被市場看見。

「有你共創數位股份有限公司」，以電商服務的「u.Design有.設計」及原創 IP發展「有.IP授權」兩大品牌為本，以文創商品及設計型電商的全方位服務，全力佈局海內外發展，期與盟友夥伴一同點亮未來創造無限可能。