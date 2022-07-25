來杯冰咖啡消暑！星巴克、西雅圖、伯朗買一送一有眉角

全台持續飆高溫，快來杯冰咖啡解熱消暑！星巴克咖啡即日起至8月7日推出「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，每天玩遊戲回答問題，就有機會抽中「買一送一」、「免費中杯」等專屬優惠，即便沒答對問題也會得到優惠券。兌換期間為獲券日+2天，最後領券日為8月7日，每日兌換時間為上午11點到晚上8點。

西雅圖極品咖啡則攜手外送平台UberEats，即日起至7月31日於UberEats點購拿鐵、美式咖啡，立即享買一送一。不過7月25日為配合政府「萬安45號演習」，UberEats當天下午13時15分至13時45分暫停提供外送服務，請特別留意。