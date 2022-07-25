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foodpanda熊貓超市首推「韓貨季」 農心泡麵、樂天冰品、烏龜餅乾全到齊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
pandamart熊貓超市推出「韓貨季」，攜手合作韓國第一外送平台Woowa，道地熱銷Top 100品項直送。圖／foodpanda提供
pandamart熊貓超市推出「韓貨季」，攜手合作韓國第一外送平台Woowa，道地熱銷Top 100品項直送。圖／foodpanda提供

熱到沒胃口，來點重口味美食刺激食慾吧！foodpanda即日起於pandamart熊貓超市推出「韓貨季」，看準韓貨驚人消費力，攜手合作韓國第一外送平台Woowa，引進韓國熱銷排行榜上的泡麵、零食、冰品及飲品，超過200多款必買熱銷韓貨，選擇多元、口味超齊全，從辛拉麵、烏龜餅乾到香蕉牛奶，通通都能買得到。即日起至7月24日，零食、飲品皆享任選3件9折、7月25～31日，泡麵、泡菜、午餐肉還有第2件7.7折，7月31日前pandamart熊貓超市周周推出超值優惠，消費滿額輸入指定優惠碼再享250元優惠。

根據統計，台灣人最愛的韓國食品非泡麵莫屬，攻佔pandamart熊貓超市韓貨銷售3成，不管是宵夜或正餐，還可自行加入各式配料變身澎湃餐點。其中穩坐冠軍寶座的就是韓國國民泡麵辛拉麵，不敢吃辣的泡麵愛好者首選「安城湯麵」則緊追在後；網友好評如潮的「爽口海鮮味烏龍麵」位居第三，不僅有可愛的浣熊造型魚板，也是不敢吃辣者選擇之一。熊貓超市更網羅兩大韓國大廠「農心」、「不倒翁」旗下的一系列泡麵，不論是部隊鍋口味或兩種口味一次滿足的拉麵泡飯，市面上少見的泡麵口味，輕鬆享受味蕾秒飛韓國的滿足感。

foodpanda也分享道地吃韓國泡麵的3個撇步，必備金色泡麵鍋還要用鍋蓋取代碗接著吃麵、加入SPAM午餐肉鹹度與泡麵湯汁完美交融讓美味度更有層次、搭配牛奶解辣又能中和鹽分隔天不臉腫，而這些商品也全都能在pandamart熊貓超市一站購足。

吃完重口味當然要來點冰品解辣解膩，pandamart熊貓超市韓貨專區統計，韓國冰品前10名皆由韓國樂天包下，「Lotte Tico可可脆皮香草雪糕」榮登第一名，單顆小包裝解饞不膩，這次pandamart熊貓超市更一次引進原味、黑巧克力、草莓3種口味。夏季超解熱的「Lotte 原味優格冰沙」養樂多造型包裝超萌，還有韓國超商瘋搶的「Lotte PEPERO脆皮雪糕」，神還原巧克力棒的外型及口感，絕對是夏天不能缺少的甜蜜享受。

另外，韓國國民飲料香蕉牛奶、網路人氣伴手禮烏龜玉米脆片全口味，以及人氣爆棚的韓國零食HBAF杏仁果全系列pandamart熊貓超市也一次網羅，更首次引進杏仁果與大蒜麵包、杏仁果與紫菜餅乾、杏仁果與洋蔥圈等特別口味，想嚐鮮別錯過。

韓國樂天人氣冰品全到齊 ，pandamart熊貓超市位民眾備齊多種消暑滋味。圖／foodpanda提供
韓國樂天人氣冰品全到齊 ，pandamart熊貓超市位民眾備齊多種消暑滋味。圖／foodpanda提供
foodpanda從韓國國民飲料香蕉牛奶、網路人氣伴手禮烏龜玉米脆片全口味，到人氣爆棚的韓國零食HBAF杏仁果全系列一次網羅。圖／foodpanda提供
foodpanda從韓國國民飲料香蕉牛奶、網路人氣伴手禮烏龜玉米脆片全口味，到人氣爆棚的韓國零食HBAF杏仁果全系列一次網羅。圖／foodpanda提供
foodpanda統計光是泡麵品項即佔pandamart熊貓超市韓貨銷售的3成，因此特別網羅兩大韓國大廠「農心」、「不倒翁」旗下的一系列泡麵，讓消費者一秒置身韓國。圖／foodpanda提供
foodpanda統計光是泡麵品項即佔pandamart熊貓超市韓貨銷售的3成，因此特別網羅兩大韓國大廠「農心」、「不倒翁」旗下的一系列泡麵，讓消費者一秒置身韓國。圖／foodpanda提供

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