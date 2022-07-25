幻化絕美高級訂製服印花圖騰！Dior Print高級珠寶登台

從19世紀末現代珠寶開始成形之際，高級訂製服就啟發了無數非凡的絕世珠寶創作。工藝傳承與裝飾美學擦撞的最新的火花，來自Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane最新的力作：Dior Print高級珠寶系列。全系列共137件珠寶，挑戰將二維平面織品設計轉升為立體珠寶創作，繼上個月初於義大利西西里島盛大發表後，如今巡迴至台灣，自7月26日起以預約制形式，假台南奇美博物館展出六天，以前所未有的珠寶鑄造工藝捕捉高級訂製服精神。

「為珠寶塗繪上印花圖紋」一直是Victoire de Castellane的夢想。Dior Print是Victoire一系列以珠寶打造永恆高級訂製服的最新傑作。在2018年所推出Dior Dior Dior系列挑戰以珠寶打造細緻蕾絲、2020年時的Tie & Dior系列中她試圖以珠寶手法刻畫織品紮染的浸淫，到2022年初Galons Dior更進一步挑戰金工編織，如今亮相的Dior Print高級珠寶系列中，則可見碎花、格紋、條紋和紮染各式撩撥視覺的印花圖騰，被流暢巧妙地轉譯為珠寶，其中包括35件珠寶以具象的手法壓印上格紋、條紋與紮染的色彩漸層。

該系列最具代表性的集大成之作，為三色金質交織的花卉、條紋等多彩緞帶組成的Never-ending Garland項鍊，所展現的精緻工藝，更是鑑賞全系列珠寶的重點。為了能創造出能理想銜接精細組件的鉸接鍊接，Dior巴黎高級珠寶工坊借鑑了製表工藝的專業技藝；將花卉和條紋印花與寶石大膽混搭，則是Victoire最擅長的驚喜火花，彰顯綣綣褶襟之中一枚鮮豔的11.92克拉哥倫比亞祖母綠。

為了以立體的珠寶重現平面的印花飾紋，視覺比例的拿捏是重點，珠寶工匠雙向調校了寶石鑲嵌工法與寶石置放密度，並借重了浮雕及透視技法，讓緞帶飄揚起來的時候，每一個格紋、條紋、印花圖騰都能完美連動、隨之起舞，也因此，不論是緞帶波紋卷成的頸鍊與襯領、綴飾花卉的戒指與項鍊、或是寬版袖扣，「一如時裝，是一個需要連串細修微調的過程，作工也因為將寶石鑲嵌於曲面上而較過往愈加要求精準性，以如實呈現蜷縮樣態下扭曲形變的印花與線條，」Victoire說。