台東新景點！達永建設與HOLA打造新「佇所」好玩又好拍

聯合報／ 記者劉小川／台東即時報導
達永建設與HOLA合作，在台東的「The Staytion佇所」，希望以夢想呈現出家的真實模樣。圖／達永建設提供
達永建設與HOLA合作，在台東的「The Staytion佇所」，希望以夢想呈現出家的真實模樣。圖／達永建設提供

因為疫情，讓許多人更認識與喜愛台灣，位於東部的台東，在2020年就吸引近5千人移居，更被Booking.com公布的旅客評分卓越獎中，獲得全球最好客目的地獎項，這也讓台東的獨特魅力、景色與人文景觀，更受到大家關注。達永建設首度跨足到台東，與居家品牌HOLA共同打造「The Staytion佇所」，為築夢者、台東在地居民，設計出為期半年的新景點，讓大家看到另一種風格的台東。

向來擅長打造期間限定場域的達永建設，每回企畫總能立基於所在地的特色，加入創意企畫與美學氣質，創造話題與拍照打卡新景點，如之前在新北市的「消失製造所」，設計出三合院玻璃屋，邀請許多老店、復古風格的物品進駐，掀起討論話題。

而達永建設在台東，先是調研台東在地特色，也發掘洞察許多移居者的需求，希望建構出宜居的新風格，因此與HOLA一起運用台東的人文、景點與食材，打造出位於台東美術館旁的限時場域「The Staytion佇所」，以空間與建築設計，為台東重新刻畫對於美好居住的想像。

白色方塊體夠吸睛　開放式設計好玩好拍

The Staytion佇所的外觀，即以白色方塊體吸引目光，運用色塊與落地玻璃的設計，營造出幾何體的空間感，而走入其中，雙方團隊各自發揮擅長領域與創意企畫，有著夢想的六大空間、咖啡慢食、實境解謎、展覽等，內部空間以開放式打造，以色塊做為區隔，透過樓梯穿梭在不同的方塊空間中，每個角落都能發現美好的事物。

達永建設董事長莊政儒表示，佇所以「房間」作為展演空間，每個房間呈現出一種美好生活，展現居住的多樣性，希望以更好的住宅品質，鼓勵大家勇敢做夢，並帶給消費者溫暖、舒適舒服的體驗，如何成為有溫度生活的品牌是給予自己的期許。HOLA特力和樂總經理何采容則認為，HOLA加入企畫概念，以常見的單品，卻能設計出非典型的居家空間，讓每個人都能展現真實自我。

在佇所中，有「雲梯沙發、音樂廚房、鏡景餐桌、飛行眠床、香氣獨白、發現陽台」等6大場景，雲梯沙發呈現出天梯往天花板的延伸，特別的設計鏡像，象徵夢想的延伸性；音樂廚房呈現出台東的浪漫生活步調；鏡景廚房同樣運用鏡像，視覺上感受餐桌的無限延伸，邀請好友一起聚會；飛行眠床讓熱氣球帶著夢想往上飛行；香氣獨白打造出個人的浴室空間，享受與自己共處的時刻；發現陽台以露營風創造充滿戶外感的家空間。

創新的在地體驗　慢食與實境解謎發現新台東

達永建設則提供創新的在地體驗，一樓的咖啡館由阿達阿永咖啡廳與達永食堂共同監修菜單，以鹿野直送紅烏龍、洛神花等在地食材開發菜色，除了有多元的飲品外，也提供精緻慢食，台東居民持身分證還享75折優惠。

而達永也期待每個人能夠發現新台東，特別設計出實境解謎遊戲「打造一首Tai-Tone」，從佇所內部到台東各地的解謎，室內版可以透過各種互動，了解夢想如何落實於空間之中；城市版則有5～6個景點，分別在佇所、台東美術館、台東舊車站、路得行旅與老東芳青草茶，讓每個人都能發現另一種台東的新樣貌。而周末也將推出多樣體驗，以生活練習為主軸，設計瑜伽、編織、植栽、流動畫多種課程，實踐對美好生活的宜居想像。

BOX

The Staytion佇所

日期：即日起為期半年

地點：台東市四維路二段（台東美術館旁）

達永建設與HOLA在台東打造新景點「The Staytion佇所」。圖／達永建設提供
達永建設與HOLA在台東打造新景點「The Staytion佇所」。圖／達永建設提供
達永建設在「The Staytion佇所」，與在地店家合作，推出慢食與咖啡。圖／達永建設提供
達永建設在「The Staytion佇所」，與在地店家合作，推出慢食與咖啡。圖／達永建設提供
達永建設與HOLA在台東打造新景點「The Staytion佇所」。圖／達永建設提供
達永建設與HOLA在台東打造新景點「The Staytion佇所」。圖／達永建設提供
達永建設再度於台東打造的新景點「The Staytion佇所」，翻轉對於房屋銷售的新模式。圖／達永建設提供
達永建設再度於台東打造的新景點「The Staytion佇所」，翻轉對於房屋銷售的新模式。圖／達永建設提供
HOLA在「The Staytion佇所」，打造出對家的多元想像。圖／HOLA提供
HOLA在「The Staytion佇所」，打造出對家的多元想像。圖／HOLA提供
達永建設董事長莊政儒，希望打造出有溫度生活的品牌。圖／達永建設提供
達永建設董事長莊政儒，希望打造出有溫度生活的品牌。圖／達永建設提供
達永建設在台東「The Staytion佇所」，周末活動吸引人潮前來。圖／達永建設提供
達永建設在台東「The Staytion佇所」，周末活動吸引人潮前來。圖／達永建設提供
達永建設董事長莊政儒（左）、HOLA特力和樂總經理何采容共同打造台東的「The Staytion佇所」。圖／HOLA提供
達永建設董事長莊政儒（左）、HOLA特力和樂總經理何采容共同打造台東的「The Staytion佇所」。圖／HOLA提供
達永建設在「The Staytion佇所」，與在地店家合作，推出慢食與咖啡。圖／達永建設提供
達永建設在「The Staytion佇所」，與在地店家合作，推出慢食與咖啡。圖／達永建設提供

台東 夢想

延伸閱讀

Steam壓倒性好評《Baba Is You》推出桌面寵物小遊戲 用滑鼠拍打餵食你的巴巴！

太魯閣新景點 連結布洛灣及燕子口伊達斯步道正式開放

國旅補助上路！布袋高跟鞋教堂園區首辦實境解謎遊戲

芎林水霧公園完工將啟用 可望成炎夏消暑最佳新景點

相關新聞

台東新景點！達永建設與HOLA打造新「佇所」好玩又好拍

因為疫情，讓許多人更認識與喜愛台灣，位於東部的台東，在2020年就吸引近5千人移居，更被Booking.com公布的旅客...

一張床墊要價1700萬 顧客預定還得等9個月才到貨

台中消費力強，有床墊界勞斯萊斯美譽的「海絲騰」瑞典名床，主打高端市場，入手基本款價格40萬起跳，品牌中最貴的是價值近17...

米其林星級侯布雄限量法式月餅 9月4日前預購享95折

米其林星級侯布雄法式茶點沙龍暨精品甜點（SALON DE THE／LA BOUTIQUE de Joël Robucho...

全聯中元感恩月最高回饋21% 打造「中元宇宙」解密習俗還可拿優惠

全聯福利中心年度最大檔「中元感恩月」即日起正式展開，不僅祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價，更整合線下實體門市與線上...

樂雅樂「龍虎石斑干貝餐」省116！東京柚香拉麵現享8折

滋味輕盈的日式料理是許多人在夏季的用餐好選擇。日式連鎖餐廳「樂雅樂」本次新推出「龍虎石斑干貝紙鍋套餐」，不僅現省116元...

前三二行館主廚Jimmy轉進君尹 摩登洞穴餐廳僅17席

投入西餐36年的前三二行館主廚陳溫仁（Jimmy），正式轉進位於南京東路商圈、伊通公園旁的全新CIMES君尹現代歐陸餐廳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。