台東新景點！達永建設與HOLA打造新「佇所」好玩又好拍

因為疫情，讓許多人更認識與喜愛台灣，位於東部的台東，在2020年就吸引近5千人移居，更被Booking.com公布的旅客評分卓越獎中，獲得全球最好客目的地獎項，這也讓台東的獨特魅力、景色與人文景觀，更受到大家關注。達永建設首度跨足到台東，與居家品牌HOLA共同打造「The Staytion佇所」，為築夢者、台東在地居民，設計出為期半年的新景點，讓大家看到另一種風格的台東。

向來擅長打造期間限定場域的達永建設，每回企畫總能立基於所在地的特色，加入創意企畫與美學氣質，創造話題與拍照打卡新景點，如之前在新北市的「消失製造所」，設計出三合院玻璃屋，邀請許多老店、復古風格的物品進駐，掀起討論話題。

而達永建設在台東，先是調研台東在地特色，也發掘洞察許多移居者的需求，希望建構出宜居的新風格，因此與HOLA一起運用台東的人文、景點與食材，打造出位於台東美術館旁的限時場域「The Staytion佇所」，以空間與建築設計，為台東重新刻畫對於美好居住的想像。

白色方塊體夠吸睛 開放式設計好玩好拍

The Staytion佇所的外觀，即以白色方塊體吸引目光，運用色塊與落地玻璃的設計，營造出幾何體的空間感，而走入其中，雙方團隊各自發揮擅長領域與創意企畫，有著夢想的六大空間、咖啡慢食、實境解謎、展覽等，內部空間以開放式打造，以色塊做為區隔，透過樓梯穿梭在不同的方塊空間中，每個角落都能發現美好的事物。

達永建設董事長莊政儒表示，佇所以「房間」作為展演空間，每個房間呈現出一種美好生活，展現居住的多樣性，希望以更好的住宅品質，鼓勵大家勇敢做夢，並帶給消費者溫暖、舒適舒服的體驗，如何成為有溫度生活的品牌是給予自己的期許。HOLA特力和樂總經理何采容則認為，HOLA加入企畫概念，以常見的單品，卻能設計出非典型的居家空間，讓每個人都能展現真實自我。

在佇所中，有「雲梯沙發、音樂廚房、鏡景餐桌、飛行眠床、香氣獨白、發現陽台」等6大場景，雲梯沙發呈現出天梯往天花板的延伸，特別的設計鏡像，象徵夢想的延伸性；音樂廚房呈現出台東的浪漫生活步調；鏡景廚房同樣運用鏡像，視覺上感受餐桌的無限延伸，邀請好友一起聚會；飛行眠床讓熱氣球帶著夢想往上飛行；香氣獨白打造出個人的浴室空間，享受與自己共處的時刻；發現陽台以露營風創造充滿戶外感的家空間。

創新的在地體驗 慢食與實境解謎發現新台東

達永建設則提供創新的在地體驗，一樓的咖啡館由阿達阿永咖啡廳與達永食堂共同監修菜單，以鹿野直送紅烏龍、洛神花等在地食材開發菜色，除了有多元的飲品外，也提供精緻慢食，台東居民持身分證還享75折優惠。

而達永也期待每個人能夠發現新台東，特別設計出實境解謎遊戲「打造一首Tai-Tone」，從佇所內部到台東各地的解謎，室內版可以透過各種互動，了解夢想如何落實於空間之中；城市版則有5～6個景點，分別在佇所、台東美術館、台東舊車站、路得行旅與老東芳青草茶，讓每個人都能發現另一種台東的新樣貌。而周末也將推出多樣體驗，以生活練習為主軸，設計瑜伽、編織、植栽、流動畫多種課程，實踐對美好生活的宜居想像。

BOX

The Staytion佇所

日期：即日起為期半年