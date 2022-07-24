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全聯中元感恩月最高回饋21% 打造「中元宇宙」解密習俗還可拿優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯年度最大檔「中元感恩月」即日起正式展開，祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價，最高回饋約21%。圖／全聯福利中心提供
全聯年度最大檔「中元感恩月」即日起正式展開，祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價，最高回饋約21%。圖／全聯福利中心提供

全聯福利中心年度最大檔「中元感恩月」即日起正式展開，不僅祭出超過3,000款商品挑戰全年最低價，更整合線下實體門市與線上「PXGo!全聯線上購」全通路布局，於指定日期使用PX Pay儲值金全額支付，最高回饋11%起，線上購買又更加划算，獨享滿千送千點、9折券、分批取早鳥禮等眾多優惠。另外，「全聯小時達」外送到家也推出每人最高可獲得660元折價券，買多也不怕搬不回家。

其中，指定日期（7/23～7/24、7/30～7/31、8/6～8/11）共10天消費，使用PX Pay儲值金全額支付單筆消費滿額並搭配PX Pay滿月紅利累計，不論線上還是線下滿額最高回饋都超過11%福利點，若再加上實體門市使用PX Pay綁指定銀行信用卡單筆消費/儲值特別加碼回饋最高5%，加起來等於超過16%；另活動前3週週末購買日用品單筆每滿499元，還能現折50元（PXGo!回饋500福利點），合併計算等於最高回饋約21%。

除了實體門市推出買指定品牌商品加碼贈點、抽獎等活動，更推薦民眾用「PXGo!全聯線上購」買更划算，即日起至8月4日期間，週末六日PX Pay儲值金支付滿千送千福利點，比實體門市多送200點，購買中元爆殺專區分批取貨商品，早鳥取貨再贈100福利點，平日週一至週五也有單筆消費滿518元加贈9折券，天天都好買。

而每年備受網友關注的中元廣告，全聯今年將層次再拉高到新境界，從「做好事」、「加好友」進化到「謝謝你」，透過紅衣女子、魔神仔與水鬼等人氣鬼怪，搭配與熟悉傳統習俗的專業人士對談，介紹許多民眾不知道的普度大小事，從慶典、供品、儀式到地方習俗，讓更多人了解臺灣「中元文化之美」；而社群結合時下最夯的「元宇宙」風潮打造出最強「中元宇宙」，在家動動手指就能一窺好兄弟在中元期間的食衣住行娛樂，不僅能解密傳統習俗，還可邊逛邊拿指定品牌折價券。

體驗全聯最強「中元宇宙」：https://event.pxmart.com.tw/activity/2022Ghost/

今年全聯透過紅衣女子、水鬼、魔神仔等人氣鬼怪繼續帶民眾認識「中元文化之美」，包含豎燈篙、搶孤、開龕門、同歸所等祭典與習俗，藉此傳遞「#謝謝你一直在」，感謝為中元付出的每一個人。圖／全聯福利中心提供
今年全聯透過紅衣女子、水鬼、魔神仔等人氣鬼怪繼續帶民眾認識「中元文化之美」，包含豎燈篙、搶孤、開龕門、同歸所等祭典與習俗，藉此傳遞「#謝謝你一直在」，感謝為中元付出的每一個人。圖／全聯福利中心提供
全聯最強「中元宇宙」天天都有不同優惠超好BUY，「全聯小時達」外送到家更推出每人最高可獲得660元折價券。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
全聯最強「中元宇宙」天天都有不同優惠超好BUY，「全聯小時達」外送到家更推出每人最高可獲得660元折價券。圖／全聯福利中心提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
全聯今年特別打造了第一個虛擬「中元宇宙」，邀請人們穿越陰陽界線，來場異次元冒險。圖／全聯福利中心提供
全聯今年特別打造了第一個虛擬「中元宇宙」，邀請人們穿越陰陽界線，來場異次元冒險。圖／全聯福利中心提供

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