樂雅樂「龍虎石斑干貝餐」省116！東京柚香拉麵現享8折

滋味輕盈的日式料理是許多人在夏季的用餐好選擇。日式連鎖餐廳「樂雅樂」本次新推出「龍虎石斑干貝紙鍋套餐」，不僅現省116元，再加送280元抵用券。「東京八王子拉麵」則有柚香舒肥雞拉麵、柚香叉燒拉麵等果香系拉麵，除可享8折優惠，還有唐揚雞、可樂餅的優惠，讓餐桌更顯豐富。

過去曾經推出「龍虎石斑魚豐收御膳」的日式連鎖餐廳「樂雅樂」，即日起至9月11日期間，新推出「龍虎石斑干貝紙鍋套餐」。其中擔任料理重點的「龍虎石斑魚」，擁有龍膽石斑的結實口感，還有老虎班的魚皮膠質感，同時搭配上北海道3S大干貝，帶來清爽的夏季風味，每套原價545元，優惠價429元。

除此之外，活動期間凡點購「龍虎石斑干貝紙鍋套餐」，加碼贈送「4品牌加菜金」1份，集結樂雅樂、輕食可頌專門店「蜜可頌」、土耳其料理「MADO」、樂利餐廳的現金抵用券，每份價值280元，限量3,000份，送完為止。

除了日式火鍋，位於信義遠百的「東京八王子拉麵」，也以「柚香舒肥雞拉麵」為民眾提供夏日用餐的開胃選擇。藉由散發果香的柚香正油湯底，搭配上舒肥雞肉與溏心蛋、木耳絲、青蔥等配料，傳達道地又低負擔的拉麵享受。另外還有「柚香叉燒拉麵」，或是「雞白湯豚骨系拉麵」可供選擇。