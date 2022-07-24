前三二行館主廚Jimmy轉進君尹 摩登洞穴餐廳僅17席

投入西餐36年的前三二行館主廚陳溫仁（Jimmy），正式轉進位於南京東路商圈、伊通公園旁的全新CIMES君尹現代歐陸餐廳。宛如摩登洞穴的餐廳僅設17席，主打著歐陸料理，即日起提供午餐2,980元起與晚餐4,980元起的套餐或包場服務，亦有酒水Pairing與多款飲品選擇。

CIMES是法文中「頂峰」的意思，CIMES君尹現代歐陸餐廳是豐麗保集團旗下繼「老爺．小花園」、「玖尹中餐廳」後，所開幕的第三家餐廳，陳溫仁同時也擔任集團旗下三家餐廳的行政總主廚。陳溫仁表示：「對我來說，熱誠是發自內心的喜悅，也是對食材原味忠誠的態度，保有熱誠，就是將食材故事和料理本質傳承下去，才能呈現價值的真諦。」

君尹廚房的目標是「汲取真味又要保持風味」，因此創造全台灣第一家「實驗室廚房」，花費百萬投資研究實驗室專用的高階儀器，用科學的方法提取出食物核心滋味。

「超音波震盪機」不僅舒肥，還用超音波穿透肉的組織，讓肉質更細嫩而風味完全保留；「減壓濃縮機」是最顯眼容易辨識的儀器，兩個大燒瓶轉啊轉，需耗費五小時才能濃縮完一種醬汁，以原汁低溫蒸溜蒸餾，萃取出食材更深層的隱味；「真空冷凍乾燥機」打造前所未有的乾燥食材口感；「奈米分離機」將所有液態醬汁，創造出奈米級細膩的空氣質地；「超高速離心機」除固態液態分離外，還能將食物原有色澤解離，達到透明澄清但保有香氣的液體狀態。

開幕菜單主廚把各種傳奇真味巧妙串接，另隨季節推出食材加價選購，開幕推出現刨澳洲冬季新鮮黑松露，僅需980元。

◎CIMES君尹現代歐陸餐廳

．地址：台北市中山區建國北路一段92巷8號（捷運松江南京站步行5分鐘）

．電話：（02）25091070

．營業時間：週二至週日，午餐12:00～14:30，晚餐18:00～22:00

．座位數：17席