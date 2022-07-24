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環境友善也能保濕！美體小舖推雪絨花系列　展現女力

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
The Body Shop 美體小舖全新推出「雪絨花 漾顏奇肌」系列。圖／The Body Shop 美體小舖提供
The Body Shop 美體小舖全新推出「雪絨花 漾顏奇肌」系列。圖／The Body Shop 美體小舖提供

獲得B型企業認證的The Body Shop 美體小舖，一直致力於環境友善，並且努力鼓吹回收空瓶，全新推出「雪絨花 漾顏奇肌」系列，不僅強調減少包裝、有機種植、手工採摘等，同樣強調肌膚保濕，希望使用保養品時，不僅能綻放美力，更能一起友善環境。

The Body Shop早在1988年，就在台灣推動空瓶回收計畫，至今回收總量超過3,000座101大樓，並希望在2025年達成100%使用回收包材。而全新的「雪絨花 漾顏奇肌」系列，就使用全新永續環保包裝，使用可回收玻璃、塑膠，及不過度包裝的無外盒包裝，今年度更展開支持TWYCC台灣青年氣候聯盟為期三年的計畫，贊助其前進聯合國發聲。

新的雪絨花漾顏奇肌系列，採用生長在3,000公尺瑞士阿爾卑斯山的雪絨花，以有機種植，手工採摘方式，其所含的雪絨花精萃，搭配米萃取天然胜肽，可以被迅速吸收，並有抗氧化與讓肌膚恢復光彩，也是被稱為抗老聖品。

而同樣是女力代表的鍾瑶，也是雪絨花系列的愛用者，喜愛戶外運動的她，推薦雪絨花漾顏奇肌活顏素可做為日常保養，接著使用雪絨花漾顏奇肌密集修護霜，輕盈的凝霜質地，內含辣木籽油和玻尿酸，加強保濕，最後雪絨花漾顏奇肌更新面膜可以加強修護曬後、受損肌膚。

鍾瑶分享自己喜愛的The Body Shop 美體小舖「雪絨花 漾顏奇肌」系列。圖／The Body Shop 美體小舖提供
鍾瑶分享自己喜愛的The Body Shop 美體小舖「雪絨花 漾顏奇肌」系列。圖／The Body Shop 美體小舖提供
The Body Shop 美體小舖全新推出「雪絨花 漾顏奇肌」系列。圖／The Body Shop 美體小舖提供
The Body Shop 美體小舖全新推出「雪絨花 漾顏奇肌」系列。圖／The Body Shop 美體小舖提供

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