環境友善也能保濕！美體小舖推雪絨花系列　展現女力

獲得B型企業認證的The Body Shop 美體小舖，一直致力於環境友善，並且努力鼓吹回收空瓶，全新推出「雪絨花 漾顏奇肌」系列，不僅強調減少包裝、有機種植、手工採摘等，同樣強調肌膚保濕，希望使用保養品時，不僅能綻放美力，更能一起友善環境。

The Body Shop早在1988年，就在台灣推動空瓶回收計畫，至今回收總量超過3,000座101大樓，並希望在2025年達成100%使用回收包材。而全新的「雪絨花 漾顏奇肌」系列，就使用全新永續環保包裝，使用可回收玻璃、塑膠，及不過度包裝的無外盒包裝，今年度更展開支持TWYCC台灣青年氣候聯盟為期三年的計畫，贊助其前進聯合國發聲。

新的雪絨花漾顏奇肌系列，採用生長在3,000公尺瑞士阿爾卑斯山的雪絨花，以有機種植，手工採摘方式，其所含的雪絨花精萃，搭配米萃取天然胜肽，可以被迅速吸收，並有抗氧化與讓肌膚恢復光彩，也是被稱為抗老聖品。