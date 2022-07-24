讓廚房成為家的心臟 THE GREENHOUSE打造居家生態烏托邦

在屋頂的溫室農園裡，氣味強烈的香草、辛香料植物群與蔬果群交錯。百里香、薄荷、打拋葉、咖哩葉、月桃、忍冬…皆可隨意信手捻來；青蔥、韭菜、紅蔥頭、朝天椒、九層塔…更隨時能採摘入菜。棚架上攀爬著百香果與南瓜，旁邊還種有芭樂、金桔、無花果等長年果樹。在甘甜的玉米旁，種植了氣味芬芳的芳香萬壽菊，還有蟲子避之唯恐不及的孔雀草做為護衛。而降溫效果極佳的三色地瓜葉旁邊，則有魚腥草與金錢薄荷，共同擔任驅蟲好夥伴。

這看來猶如生態烏托邦（ECOTOPIA）的情景，是GREEN & SAFE創辦人何奕佳跨足住宅與生活的全新品牌「ECOTOPIA和田生活」，在台北市中山北路所推出的首座建案「THE GREENHOUSE」的屋頂農園的景致。何奕佳攜手藝術總監葉裕清、景觀生活美學CN FLOWER創辦人凌宗湧，為關注永續循環、喜愛料理又愛好自然的未來居民們，建構出一幢可以好好下廚、好好吃飯的綠色住宅，從社區的公共空間一路到私宅內的廚房與餐桌，聯手打造出台灣絕無僅有的理想生活提案。

屋頂溫室農園除種植香料蔬果，也配置專業廚房設備與宴客區，實踐從農田到餐桌，完美0里程。圖／ECOTOPIA和田生活提供。

喜愛料理的何奕佳表示：「我很享受燒飯時與人聊天分享的過程，等著開飯的人在旁討論菜色、佈置餐桌，孩子也圍在中島一起幫忙，或在一旁大餐桌寫功課，聊著一天發生的趣事。」藝術總監葉裕清也指出：「我一直希望有一天，有一個建案可以將『廚房規劃』這件事，發揮得淋漓盡致。」於是THE GREENHOUSE的空間配置中，便將廚房設置在家中最美好的位置，大片落地窗與陽台旁，正是許多人嚮往的開放式中島廚房連結餐廳，成就寬敞舒適的LDK（Living, Dining, Kitchen）整合設計，讓廚房與餐桌成為一個家的心臟。

THE GREENHOUSE將廚房設置在家中最美好的位置，料理時抬頭就能眺望中山北路林蔭大道。圖／ECOTOPIA和田生活提供。

爲提供未來居民一個更舒適的節能生態宅（Ecology Architecture），屋頂的溫室農園所種植的植物，不僅要能夠觀賞，更要能夠成為唾手可得的料理食材。凌宗湧表示：「擁有景觀植物的建案眾多，但鮮少有一個建案是種植難得的可食景觀（Edible Landscape）。」在THE GREENHOUSE屋頂溫室農園的中央，更設置了一座百年歷史純手工訂製的Molteni中島廚房與德國RATIONAL萬能蒸烤箱，這是全球米其林主廚及五星級飯店所指定使用的頂級廚房設備，絕不是中看不中用的裝飾型公設廚房。

公共廚房配置有Molteni中島，這是全球米其林主廚及五星級飯店所指定使用的頂級廚房設備。圖／ECOTOPIA和田生活提供。

在這宛若森林的廚房中，隨手便能將新鮮摘採的香草植物，加入茶水中。圖／ECOTOPIA和田生活提供。

此外，頂樓溫室也是一套獨立的節能系統，以浮力通風原理自然強化空氣對流，同時設置輔助電動遮陰簾、超音波微霧系統及吊掛植物有效降溫。在頂樓種植的地瓜葉，來自日本的研究顯示因為葉大且層層交錯，降溫效果不僅好過草皮1.5倍，更能減少噪音。

頂樓玻璃溫室農園同時也是一套獨立的節能系統。圖／ECOTOPIA和田生活提供。

和田生活更致力成為ECO Life的實踐者，在建築上規劃出天井創造循環通風，並引進光照；整棟建築採大量綠化達700平方公尺以上，能有效降低2成以上二氧化碳；同時設置雨水回收系統，依台北市降雨量每日預計回收近2.2噸雨水量，可澆灌植物善用水資源。此外，各戶窗戶都搭配可隔冷絕熱的Low-E節能玻璃，每年節省用電約2000多度，可省下數千元電費；近年全球電動車市場蓬勃興起，也預先規劃全棟皆可直接銜接充電設備的充電車位，將永續綠生活的信念，真正落實到每日生活中。