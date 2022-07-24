水蜜桃燉烏雞、鵪鶉蛋燒賣！「捌伍添第」夏季新菜上桌

位於台北101大樓85樓的粵式餐廳「捌伍添第」，即將於8月1日推出全新夏季菜單。港籍名廚謝文本次將多種水果、海鮮食材入饌，推出水蜜桃瑤柱燉烏雞、柚蜜金蝦丸、鵪鶉蛋燒賣等餐點，讓民眾可以享受到不同以往的港式滋味。

捌伍添第的主廚謝文，出身自香港富豪食堂「福臨門」，擁有超過50年的廚齡與豐富歷練，擅長將時令食材與傳統中菜精髓相互結合。此次新推出的「水蜜桃瑤柱燉竹絲雞」使用拉拉山的水蜜桃與烏骨雞共同燉熬，滋味清甜溫潤，並帶有天然的酸爽果香，每位480元。「鵪鶉蛋燒賣」則是以半熟的溏心鵪鶉蛋，取代傳統的全熟鵪鶉蛋，讓蛋液為燒賣增添滑順醇厚的驚喜。至於「麻婆冷豆腐」則是以台灣的皮蛋豆腐為發想，將皮蛋、辣椒醬製成醬泥，澆淋在薄片豆腐上，最後再灑上蔥花、花生碎，看似單純卻又香麻開胃，每份280元。

針對大菜部份，謝文也打造了「捌伍片皮鵝」，入口能夠品嚐到鵝肉特有的油脂肉香與酥脆薄皮滋味，三吃4,880元。另外還有椒鹽九肚魚、蒜香日本A5和牛粒、柚蜜金蝦丸、海皇冬瓜湯、豉油皇鮮鵝腸等菜色。其中「當日海鮮兩吃」，乃是由謝文每日至市場挑選新鮮的漁獲親自料理而成。魚肉的熟度、調味也顯示出主廚深厚的掌杓功力。