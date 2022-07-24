七夕、父親節來臨 台中餐廳、溫泉會館搶疫後商機

疫後餐飲、飯店業已見消費者回流，對於緊接而來的七夕情人節和父親節，也都紛紛推出相對的促銷優惠。

像是台中市以溫體牛火鍋知名的「溫十八」就看好父親節商機，推出「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛」4人套餐組7380元再打88折的優惠，且持續到8月28日。日光溫泉也為情人們在8月4日至7日獻上七夕情人節限量浪漫套餐、湯屋、住宿行程。

「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛」4人套餐組，包括溫體牛、帝王蟹、波士頓龍蝦、鱈場蟹等頂級食材。業者說，為了確保牛肉新鮮，他們每天兩次用冷藏專車從台南運來最新鮮的溫體牛肉，且湯底用牛大骨、牛肉和蔬果每天熬煮5、6小時，確保新鮮美味。牛肉涮好不用調料沾醬，入口就能盡嚐肉質最鮮美的滋味。

對於不想出門的消費者，4人豪華套餐可供外帶，另也推出頂級美味冷凍包湯鍋，分別有「溫十八牛珍寶原味鍋」及「溫十八牛珍寶麻辣鍋」兩種口味，只要加熱就能輕鬆上桌。

台中日光溫泉會館8月4日至8月7日為戀人們獻上七夕情人節限量浪漫套餐、湯屋、住宿等行程，並以王心凌的歌曲名推出期間限定優惠及活動，像是