快訊

影／司機員急按喇叭 男爬坡上鐵道下一秒身首異處

泫雅驚傳錄影中途昏倒！ 經紀公司緊急取消所有行程

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償10萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七夕、父親節來臨 台中餐廳、溫泉會館搶疫後商機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中日光溫泉會館的花見西餐廳「愛的套餐」每日限量８組星級主廚套餐，特聘五星主廚掌廚。圖／日光溫泉會館提供
台中日光溫泉會館的花見西餐廳「愛的套餐」每日限量８組星級主廚套餐，特聘五星主廚掌廚。圖／日光溫泉會館提供

疫後餐飲、飯店業已見消費者回流，對於緊接而來的七夕情人節和父親節，也都紛紛推出相對的促銷優惠。

像是台中市以溫體牛火鍋知名的「溫十八」就看好父親節商機，推出「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛」4人套餐組7380元再打88折的優惠，且持續到8月28日。日光溫泉也為情人們在8月4日至7日獻上七夕情人節限量浪漫套餐、湯屋、住宿行程。

「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛」4人套餐組，包括溫體牛、帝王蟹、波士頓龍蝦、鱈場蟹等頂級食材。業者說，為了確保牛肉新鮮，他們每天兩次用冷藏專車從台南運來最新鮮的溫體牛肉，且湯底用牛大骨、牛肉和蔬果每天熬煮5、6小時，確保新鮮美味。牛肉涮好不用調料沾醬，入口就能盡嚐肉質最鮮美的滋味。

對於不想出門的消費者，4人豪華套餐可供外帶，另也推出頂級美味冷凍包湯鍋，分別有「溫十八牛珍寶原味鍋」及「溫十八牛珍寶麻辣鍋」兩種口味，只要加熱就能輕鬆上桌。

台中日光溫泉會館8月4日至8月7日為戀人們獻上七夕情人節限量浪漫套餐、湯屋、住宿等行程，並以王心凌的歌曲名推出期間限定優惠及活動，像是

花見西餐廳「愛的套餐」每日限量８組星級主廚套餐，特聘五星主廚掌廚。「兩人份的幸福」雙人蜜月湯屋加自助式晚餐吃到飽，平日2999元、假日3299元，此專案加價1000可享升級情人節限量浪漫套餐。

台中市以溫體牛火鍋知名的「溫十八」看好父親節商機，推出「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛」4人套餐組7380元再打88折的優惠。記者黃寅／攝影
台中市以溫體牛火鍋知名的「溫十八」看好父親節商機，推出「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛」4人套餐組7380元再打88折的優惠。記者黃寅／攝影

套餐 情人節 七夕

延伸閱讀

七夕情人節、父親節將到！RIMOWA教你挑對禮物

父親節嚴選時計 海瑞溫斯頓秀運動風格 朗格古典簡約

七夕感情加溫 台南「老派約會三部曲」23日開跑

七夕脫單 台南月老「神助攻」、還有浪漫老派約會

相關新聞

七夕、父親節來臨 台中餐廳、溫泉會館搶疫後商機

疫後餐飲、飯店業已見消費者回流，對於緊接而來的七夕情人節和父親節，也都紛紛推出相對的促銷優惠。

劍湖山暑期限定優惠 悠遊國旅269元再送哈根達斯冰淇淋

劍湖山世界歡慶36周年，搶搭悠遊國旅門票3折優惠，加碼雲嘉鄉親出示身分證件再送市價115元哈根達斯冰淇淋1杯，7月25日...

七夕情人節送上驚喜禮 造型控、收納控女友最愛推薦

七夕情人節即將到來，疫情之下想要為另一半準備驚喜，實用與創意可得兼備。Dyson特別推出限時活動，即日起至8月9日於官網...

七夕情人節、父親節將到！RIMOWA教你挑對禮物

如同過去幾年，今年的七夕情人節與父親節的日子相近，總讓需要送禮的人傷腦筋；因此，提前做好調查與考量是必要的。RIMOWA...

藤原浩Fragment Design聯名飯店企劃登陸台北 這個日期開賣記起來！

在2021年，由潮流大神藤原浩（Fujiwara Hiroshi）主導的THUNDERBOLT PROJECT計畫，首度...

獨／16年的回憶！富錦街「Woolloomooloo」咖啡店熄燈

咖啡迷們要心痛了！位於台北市富錦街的人氣咖啡廳「Woolloomooloo」富錦店，因房屋即將都更，因此即將於8月21日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。