七夕情人節送上驚喜禮 造型控、收納控女友最愛推薦

七夕情人節即將到來，疫情之下想要為另一半準備驚喜，實用與創意可得兼備。Dyson特別推出限時活動，即日起至8月9日於官網購買指定Supersonic吹風機、Airwrap造型器、Corrale直捲髮造型器產品，即贈「七夕戀夏時光花禮」，以精緻典雅的永生花，傳遞戀人之間的永恆愛意，數量有限，送完為止。

另外，Dyson也體貼七夕約會想要美美造型的女孩們，即日起至8月31日限時推出免費夏日美髮造型服務，活動期間消費者可於Dyson LINE官方帳號免費預約至全台7間指定門市（微風南山、SOGO忠孝、新竹巨城、遠東竹北、台中中友、高雄巨蛋、高雄統一夢時代購物中心）體驗服務，選定心儀造型後，現場將由Dyson專家使用Dyson Airwrap多功能造型器打造專屬造型，亮麗登場。

而想要為日常生活注入新意，實用又可以輕鬆發揮創意的標籤機也是許多人喜愛的生活儀式感來源，Epson LW-C610智慧藍牙奶茶標籤機，特別邀請日本知名設計師柴田文江操刀設計，選用柔和的奶茶色系做為機身色調，搭配流線的極簡弧度，時尚外型也非常適合為另一半帶來驚喜。

LW-C610配備了Epson標籤機中的最高解析度360dpi，以熱轉印技術為用戶帶來線條不失真且無毛邊的標籤列印成品，同步支援超過百款6～24mm不同寬度與材質的標籤帶，喜歡手作、分類收納控一定要入手。這次更推出全新App「Label Editor Mobile」，支援iOS與Android雙系統，內建70個圖框及多達811個符號或圖案，用戶更可透過圖片匯入功能，創意製作個人圖案，也支援使用第三方字體，以自由、彈性與簡潔3項要素作為介面設計的方針，將操作介面變的更加直覺，讓使用這可以更廣泛的將標籤運用在日常生活中。