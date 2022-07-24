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藤原浩Fragment Design聯名飯店企劃登陸台北 這個日期開賣記起來！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
INVINCIBLE公布了「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」計畫，地點就在IHG集團下亞洲首家金普頓大安酒店（Kimpton Hotel Daan）。圖／摘自instagram & facebook
INVINCIBLE公布了「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」計畫，地點就在IHG集團下亞洲首家金普頓大安酒店（Kimpton Hotel Daan）。圖／摘自instagram & facebook

在2021年，由潮流大神藤原浩（Fujiwara Hiroshi）主導的THUNDERBOLT PROJECT計畫，首度結合旅宿業，和東京澀谷宮下公園內的sequence MIYASHITA PARK飯店攜手，推出期間限定「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」，成為熱門討論話題。讓人沒想到的是，相同企劃在今年由本地潮流選品店INVINCIBLE推動，也即將於8月登陸台北。

在全球潮流圈「喊水會結凍」的藤原浩所自創設計公司Fragment Design，一直以來都是各大品牌積極合作對象。包括了一線精品Louis Vuitton、鐘表品牌TAG Heuer等都曾與其推出周邊商品。而私下也喜歡寶可夢的藤原浩，更是讓Fragment Design和電玩遊戲商任天堂跨界，打造了獨特的THUNDERBOLT PROJECT計畫，再與不同品牌攜手，可說是話題保證的三方聯名。去年與澀谷宮下公園內sequence MIYASHITA PARK飯店聯手，推出期間限定住房專案，直接讓房價翻倍，熱門休假日期更是直接秒殺。

INVINCIBLE公布了「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」計畫。圖／摘自instagram
INVINCIBLE公布了「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」計畫。圖／摘自instagram

而成立至今15年的潮流選品店INVINCIBLE才剛推出跨界專業戶外品牌Helinox的野營裝備，旋即又公布了「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」計畫。地點就在IHG集團下亞洲首家金普頓大安酒店（Kimpton Hotel Daan），將複製先前經驗，獨立出單一樓層的所有房間，來佈置出具有THUNDERBOLT PROJECT計畫的特色。提供獨特世界觀的住宿體驗，還會規劃住宿旅客限定的紀念品商店，預計第一階段的入住時間從8月19日至9月29日，並在8月1日中午於指定網站開賣，讓潮流迷期待不已。

IHG集團下亞洲首家金普頓大安酒店將在8月推出「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」住房專案。圖／摘自facebook
IHG集團下亞洲首家金普頓大安酒店將在8月推出「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON TAIPEI」住房專案。圖／摘自facebook

根據去年的經驗，「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」計畫入住的消費者，將可獲得特別打造的暗黑版皮卡丘、卡比獸玩偶，以及繡有特製Logo的毛巾布拖鞋，以及洗髮沐浴旅行組。至於台北場是否會有相同組合？以及更多細節，就等銷售日期越接近時會公布。

「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」限定拖鞋。圖／摘自instagram
「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」限定拖鞋。圖／摘自instagram

「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」限定玩偶。圖／摘自instagram
「INN THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」限定玩偶。圖／摘自instagram

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