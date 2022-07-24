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七夕情人節、父親節將到！RIMOWA教你挑對禮物

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
RIMOWA針對七夕、父親節將到來，獻上實用行李箱，以及時髦袋包的選項，可以針對收禮的人需求來挑選，藉此把心意讓對方也能感受到。圖／RIMOWA提供
RIMOWA針對七夕、父親節將到來，獻上實用行李箱，以及時髦袋包的選項，可以針對收禮的人需求來挑選，藉此把心意讓對方也能感受到。圖／RIMOWA提供

如同過去幾年，今年的七夕情人節與父親節的日子相近，總讓需要送禮的人傷腦筋；因此，提前做好調查與考量是必要的。RIMOWA便針對這兩個特別的日子，獻上實用行李箱，以及時髦袋包的選項，可以依據收禮的人需求來挑選，藉此把心意讓對方也能感受到。

大抵上，物品講求實用的人，都會喜歡RIMOWA經典的行李箱系列，像是商務需求的Hybrid Cabin就結合鋁鎂合金的強韌和聚碳酸酯輕巧特質，無論日常出行、差旅或其他活動，讓出行時更輕鬆方便。而招牌的Classic Cabin採用陽極氧化鋁鎂合金製成，配以鋁鎂合金護角及手工製真皮手把，是凸顯品味的最佳夥伴。而Original款黑色及鈦金色行李箱，不但極度堅固，更是全球旅客奉為經典設計，最適合在這值得紀念的日子送給對方。

RIMOWA Hybrid Cabin White Gloss行李箱29,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Hybrid Cabin White Gloss行李箱29,200元。圖／RIMOWA提供

不僅有實用行李箱，這幾年RIMOWA戮力開發的Never Still系列袋包，同樣受到品牌粉絲追捧。像是系列中的Flap Backpack墨綠色翻蓋後背包，以帆布和同色羅紋布料襯裡打造，配以可調校長度的肩帶並設有多個實用的內袋及外袋，後方的束帶亦可便利地放置並固定在行李箱上，無論何種場合都能輕鬆搭配，並完成所有收納需求。而Briefcase黑色公事包迎合商務旅客公務以至休閒的需要，設計簡潔，是日常通勤必備。

RIMOWA Personal Cross-body黑色鋁鎂合金中性硬殼斜背袋49,900元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Personal Cross-body黑色鋁鎂合金中性硬殼斜背袋49,900元。圖／RIMOWA提供

而RIMOWA另一夯款Personal系列隨身包，更是切中了「小包」風潮，且精緻化。為德國製造，外觀有著如同經典行李箱的元素，採用輕量、溝槽式設計，可拆卸和可調節的皮革肩帶讓斜背袋可以側背或以手拿包形式攜帶，可輕鬆搭配並增添施尚感。

RIMOWA Original Check-In L Titanium行李箱49,000元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Check-In L Titanium行李箱49,000元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still火鶴紅卡夾6,100元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Never Still火鶴紅卡夾6,100元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still系列Briefcase黑色公事包39,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Never Still系列Briefcase黑色公事包39,500元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still Flap Backpack墨綠色翻蓋後背包52,700元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Never Still Flap Backpack墨綠色翻蓋後背包52,700元。圖／RIMOWA提供

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